Thời sự

Cô gái Huế tức tốc đến đồn công an vì giàu lên… bất đắc dĩ

Q.Nhật

(NLĐO) - Tài khoản ngân hàng bỗng dưng báo tin nhắn có hơn 92 triệu đồng của người xa lạ chuyển đến, cô gái Huế lập tức tới công an phường trình báo.

Ngày 22-1, Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết đã xác minh, làm rõ vụ việc chuyển nhầm tiền và hỗ trợ các bên hoàn tất thủ tục hoàn trả đầy đủ cho chủ sở hữu hợp pháp.

- Ảnh 1.

Dưới sự xác minh, hỗ trợ của Công an phường An Cựu, người nhận tiền đã chuyển hoàn trả lại cho người chuyển nhầm.

Trước đó, vào ngày 19-1, chị N.L.T.D. (trú phường An Cựu) tá hỏa khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận hơn 92 triệu đồng từ một tài khoản lạ, không rõ người gửi. Ngay sau đó, chị D. đã đến Công an phường An Cựu trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu nhanh chóng phối hợp với ngân hàng xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh N.L.V. (trú phường Thủy Xuân, TP Huế). Lực lượng chức năng đã hỗ trợ hai bên hoàn tất thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền.

Anh V. cho biết do mệt trong người nên đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản chị D.; sau khi thực hiện giao dịch mới phát hiện sai sót.

Qua vụ việc, Công an phường An Cựu khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, tránh phát sinh rủi ro pháp lý không đáng có.

Tin liên quan

Một người ở Quảng Trị nhờ công an trả lại 205 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản

Một người ở Quảng Trị nhờ công an trả lại 205 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản

(NLĐO) - Do sơ suất trong quá trình giao dịch, một người dân ở tỉnh Đồng Nai đã chuyển nhầm qua tài khoản lạ số tiền 205 triệu đồng

Nhờ công an tìm người chuyển nhầm số tiền lớn để trả lại

(NLĐO) - Khi tài khoản bất ngờ nhận được số tiền lớn, một phụ nữ ở Quảng Trị đã đến cơ quan công an trình báo, nhờ tìm người chuyển nhầm

Sơ suất chuyển nhầm 700 triệu đồng cho tài khoản lạ

(NLĐO)- Do sơ suất, một người đàn ông ở Ninh Bình đã chuyển nhầm 700 triệu đồng cho số tài khoản lạ, rất may có công an hỗ trợ, người này đã nhận lại tài sản

chuyển khoản Chuyển khoản nhầm chuyển nhầm chuyển tiền
