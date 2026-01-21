HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gặp nạn trên đường đèo, du khách Đức xúc động cảm ơn Công an Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Ngày 21-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã A Vương vừa hỗ trợ một nam du khách người Đức bị tai nạn trong lúc đi du lịch.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20-1, qua công tác nắm tình hình, Tổ Công tác Công an xã A Vương phát hiện một người đàn ông nước ngoài - trong quá trình di chuyển bằng xe máy trên đường Hồ Chí Minh từ TP Huế sang TP Đà Nẵng thì bị ngã xe tại địa phận xã A Vương.

Gặp nạn trên đường đèo, du khách Đức xúc động cảm ơn Công an Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Stefan Weiber bị ngã xe gây chấn thương

Qua xác minh, du khách tên là Stefan Weiber (SN 1990, quốc tịch Đức). Tổ công tác Công an xã đã nhanh chóng đưa nạn nhân về Trạm y tế xã A Vương để sơ cứu rồi tiếp tục hỗ trợ đưa ông Stefan Weiber cùng xe máy đến Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang để tiếp tục được chăm sóc.

Ông Stefan Weiber cho biết đang trong hành trình du lịch bằng xe máy từ TP Huế đến Khu phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) nhưng do không quen đường đèo dốc, trơn trượt nên ông bị sự cố đáng tiếc, dẫn đến chấn thương phần mềm.

Gặp nạn trên đường đèo, du khách Đức xúc động cảm ơn Công an Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nam du khách người Đức được lực lượng chức năng đưa tới cơ sở y tế để điều trị

Qua kiểm tra, ông Stefan Weiber có đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy phép lái xe hợp lệ. Cảm kích trước sự giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của các chiến sĩ Công an xã A Vương, du khách người Đức đã gửi lời cảm ơn chân thành.

Hành động đẹp này không chỉ giúp đỡ du khách nước ngoài trong lúc hoạn nạn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện của lực lượng Công an Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Đà Nẵng du lịch người nước ngoài Công an TP Đà Nẵng Hội An
