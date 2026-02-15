Harry Kane tạo “địa chấn” cho bóng đá Anh

Ở vòng 22 Bundesliga, Bayern Munich hành quân đến sân vận động Weser-Stadion để đọ sức cùng Werder Bremen. Trước đối thủ đang chìm sâu ở khu vực cuối bảng xếp hạng, "Hùm xám" không mất quá nhiều thời gian để tạo ra sự khác biệt.

Harry Kane đạt cột mốc 500 bàn thắng trong trận đấu với Werder Bremen

Phút 22, sau khi tiền vệ Lennart Karl mang về quả penalty cho đội khách, Harry Kane lạnh lùng mở tỉ số từ chấm 11 m. Chỉ sau đó 3 phút, tiền đạo người Anh hoàn tất cú đúp bằng pha sút xa hiểm hóc làm tung lưới Bremen.

Hai bàn thắng trong trận đấu vừa qua đã giúp Kane chạm mốc 500 pha lập công ở các trận đấu chính thức, trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên đạt được thành tích ấn tượng này. Sau 22 trận tại Bundesliga mùa giải này, anh ghi được đến 26 bàn, nhiều hơn cả số pha lập công của toàn đội Werder Bremen (22 bàn).

Đáng chú ý, cách đây 2 tháng, Kane đã vượt qua kỷ lục 474 bàn thắng kéo dài 6 thập kỷ của Jimmy Greaves để đứng đầu danh sách những cầu thủ Anh có nhiều bàn thắng nhất. Điều đáng nói, Kane không chỉ lập công nhiều mà còn lập công với tốc độ đáng kinh ngạc.

Tiền đạo 32 tuổi ghi được 500 bàn thắng sau 743 lần ra sân cho cả CLB và đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cần đến 753 trận để vươn đến cột mốc này.

Từng thi đấu tại Anh và hiện nay là ở Đức, chân sút của Bayern đã lập công ở mọi giải đấu mà anh góp mặt. Chỉ tính riêng tại Premier League, Kane là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ nhì trong lịch sử sân chơi cao nhất xứ sở sương mù, chỉ xếp sau Alan Shearer với 260 bàn thắng.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tiền đạo này cũng là chân sút ghi bàn nhiều nhất cho "Tam Sư" với 78 pha lập công.

Hiện tại, Kane đang dẫn đầu cuộc đua ghi bàn tại các đấu trường châu Âu mùa này. Kylian Mbappe của Real Madrid và Erling Haaland của Man City đang theo sát với cách biệt không quá 4 bàn.

Tiền đạo 32 tuổi hướng đến nhiều kỷ lục khác sau khi cán mốc 500 pha lập công

Trong thời gian tới, đội trưởng tuyển Anh chắc chắn sẽ hướng đến mục tiêu ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Bundesliga. Robert Lewandowski là cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục này với 41 pha lập công ở mùa 2020-2021.

Tại sân chơi CLB cấp châu lục, chân sút 32 tuổi có thể tự phá kỷ lục của chính mình. Ở mùa giải trước, anh ghi được 11 bàn, trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trong một chiến dịch Champions League.



