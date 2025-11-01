HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục Du học

Lỗ hổng hồ sơ khiến sinh viên Việt mất cơ hội du học châu Âu

Vân Nhi

(NLĐO) - Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025 thu hút hàng nghìn bạn trẻ tìm kiếm học bổng, du học và cơ hội nghề nghiệp tại hơn 18 quốc gia châu Âu.

Hồ sơ du học cần trải nghiệm thực tế

Hiện có khoảng 40.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại các nước châu Âu, chiếm gần 30% tổng số du học sinh Việt Nam trên toàn thế giới. 

Gần 70 trường ĐH và tổ chức giáo dục từ 18 quốc gia như Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Ý, Tây Ban Nha… đã trực tiếp giới thiệu chương trình học bổng, cơ hội nghề nghiệp, chính sách visa việc làm sau tốt nghiệp.

Các chuyên gia tư vấn du học cho rằng để tăng cơ hội đạt học bổng du học, học sinh, sinh viên cần bắt đầu chuẩn bị từ năm nhất hoặc năm hai đại học thay vì chờ đến lúc “nước đến chân mới nhảy”.

Nhiều học sinh, sinh viên hiện nay chỉ tập trung nâng điểm trung bình học tập (GPA), coi đó là yếu tố quyết định khi xin học bổng du học. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ là một phần trong bộ hồ sơ du học. Các quỹ học bổng quốc tế đánh giá cao người có kinh nghiệm thực tế, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, dự án cộng đồng hoặc thực tập chuyên môn. Việc thiếu trải nghiệm này đang trở thành lỗ hổng lớn khiến nhiều hồ sơ du học bị loại từ vòng đầu.

SV Việt cần lưu ý: Lỗ hổng hồ sơ khiến du học châu Âu thất bại - Ảnh 1.

Tùy vào ngành học, sinh viên có thể tích lũy kinh nghiệm qua nghiên cứu khoa học, viết bài báo học thuật, tham gia phòng thí nghiệm, dự án xã hội hoặc các cuộc thi chuyên môn. Ảnh: VÂN NHI

Những trải nghiệm này không chỉ làm hồ sơ du học nổi bật mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và thích ứng với môi trường đa văn hóa - những yếu tố được các trường và nhà tuyển dụng châu Âu đánh giá cao.

Điểm đến có học bổng nhiều nhất thế giới

Theo Phái đoàn EU tại Việt Nam, châu Âu hiện là khu vực cấp nhiều học bổng nhất cho sinh viên quốc tế nhờ chính sách hỗ trợ công và học phí phù hợp. Ông Rafael de Bustamante, đại diện lâm thời - Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, cho biết riêng trong năm nay, 41 sinh viên Việt Nam đã nhận được học bổng Thạc sĩ liên kết Erasmus Mundus.

SV Việt cần lưu ý: Lỗ hổng hồ sơ khiến du học châu Âu thất bại - Ảnh 2.

Ông Rafael de Bustamante nhấn mạnh điểm độc đáo của giáo dục châu Âu là sinh viên có thể học nhiều trường, nhiều quốc gia và chuyển đổi tín chỉ dễ dàng. Ảnh: VÂN NHI

Ngoài khả năng liên thông học thuật, giáo dục châu Âu đề cao mô hình project-based learning (học qua dự án) - sinh viên là trung tâm, giảng viên đóng vai trò “người đồng hành”. Nhiều cựu du học sinh cho biết môi trường giáo dục châu Âu mang đến sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy và cách tiếp cận vấn đề. 

Bạn Huỳnh Đỗ Bảo Tâm, trúng học bổng Erasmus+ và từng du học tại Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, chia sẻ: “Việc di chuyển giữa ba hệ thống giáo dục khác nhau giúp tôi học cách thích ứng, làm việc trong phòng thí nghiệm với nhiều quốc tịch và tôn trọng sự khác biệt văn hóa”.

Các giảng viên được đánh giá là rất cởi mở, khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, bày tỏ quan điểm cá nhân và sẵn sàng tranh luận để đi đến tiếng nói chung. Họ không áp đặt đáp án đúng - sai mà tạo điều kiện để du học sinh tự khám phá, phân tích dưới nhiều lăng kính khác nhau. Điều này giúp sinh viên mở rộng góc nhìn, rèn luyện tư duy phản biện khi cùng nhau thảo luận các vấn đề mang tính toàn cầu, đa châu lục.

Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025 sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội vào ngày 2-11 và kết thúc bằng Ngày hội Erasmus+ và Horizon Europe vào 3-11. Đây là lần đầu tiên, hai chương trình trọng điểm của EU được tổ chức chung, góp phần thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo chất lượng giữa Việt Nam và châu ÂU.

Khác với các loại học bổng Chính phủ khác, học bổng Erasmus chấp nhận ứng viên từ tất cả các chuyên ngành, quốc tịch, không có phân biệt, ràng buộc về nơi làm việc sau khi tốt nghiệp và được du học ít nhất ở 2 nước châu Âu khác nhau.


Châu Á trở thành điểm đến du học số một toàn cầu

Châu Á trở thành điểm đến du học số một toàn cầu

(NLĐO) - Xu hướng du học của sinh viên Việt Nam đang dịch chuyển mạnh sang châu Á với nhiều lựa chọn học bổng, chi phí hợp lý và cơ hội việc làm hấp dẫn.

Du học tại nơi có mức thuế thu nhập cá nhân thấp nhất châu Á có gì lạ?

(NLĐO) - Nhiều sinh viên Việt Nam bắt đầu quan tâm tới Hồng Kông (Trung Quốc) - điểm đến giáo dục có chính sách thuế thân thiện và cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Cách du học kiểu “con nhà nghèo”

(NLĐO)- Cuộc sống du học không phải lúc nào cũng hào nhoáng nhưng giúp các em tự lập từ sớm, trưởng thành nhanh hơn, quản lý thời gian, tài chính và sức khỏe.

