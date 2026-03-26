Thể thao

Cơ hội lọt tốp 100 FIFA trở lại

TƯỜNG PHƯỚC

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách tốp 100 thế giới (FIFA) 3 bậc, hiện xếp thứ 103 với 1.213,62 điểm

Nếu toàn thắng ở 2 trận quốc tế dịp FIFA Days tháng 3-2026, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ trở lại vị trí mà bóng đá Việt Nam từng đạt được dưới thời HLV Park Hang-seo.

Chờ màn ra mắt của Hoàng Hên

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ hôm nay, 26-3 (FPT Play). Ở thời điểm hiện tại, chạm trán tuyển Bangladesh là "thuốc thử" tầm trung và phù hợp với tuyển Việt Nam. Trận giao hữu này sẽ giúp ban huấn luyện thử nghiệm "tân binh", rà soát lực lượng và quan trọng là tìm lại quy trình vận hành đấu pháp tốt nhất cho trận tiếp đón tuyển Malaysia ở lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Lần hội quân này, HLV Kim Sang-sik có trong tay lực lượng hùng hậu, bao gồm 2 chân sút nhập tịch gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để Hoàng Hên - lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam - thể hiện tài năng cống hiến cho quê hương thứ 2 của mình. Bên cạnh đó là sự trở lại của các cựu binh sau thời gian dài vắng bóng như Văn Hậu, Đình Trọng, Ngọc Bảo, Việt Cường…

Các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra rất quan tâm và hứng khởi với trận chạm trán tuyển Bangladesh, bởi đây được xem là màn tổng duyệt trước khi bước vào trận đấu với Malaysia. Những cầu thủ thể hiện tốt ở trận đấu với Bangladesh cũng đồng nghĩa sẽ "sáng cửa" có tên trong đội hình chính của tuyển Việt Nam khi gặp Malaysia.

Hướng đến Asian Cup 2027

Sau khi đăng quang ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Đội bóng của ông Kim sa sút nhanh chóng khi thiếu chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son. Dù vẫn còn sự phục vụ của dàn tuyển thủ kỳ cựu ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, song màn trình diễn của tuyển Việt Nam vẫn thiếu thuyết phục vì hiệu quả tấn công giảm sút rõ rệt. Trước tuyển Nepal và Lào - được đánh giá yếu hơn về đẳng cấp, tuyển Việt Nam vẫn gặp không ít khó khăn để giành chiến thắng.

Thấy được những hạn chế vừa qua, nên đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 3-2026, HLV Kim Sang-sik đã mạnh dạn thanh lọc lực lượng, loại bỏ những tuyển thủ chưa đạt yêu cầu và tăng cơ hội lên tuyển cho các nhân tố mới. Sự góp mặt của 2 cầu thủ nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên cũng giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm phương án cải thiện hàng tấn công của tuyển Việt Nam.

Vừa qua, sau án phạt nặng mà LĐBĐ châu Á (AFC) áp dụng đối với tuyển Malaysia vì sử dụng cầu thủ không đúng quy định tại vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam đã sớm giành quyền tham dự vòng chung kết giải đấu. Do đó, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ngoài việc mang ý nghĩa thủ tục, còn là trận đấu khẳng định năng lực thực sự của cả 2.

Bên cạnh mục tiêu tích điểm tối đa để thăng hạng FIFA, màn kiểm tra thực lực dịp FIFA Days tháng 3-2026 cũng giúp ban huấn luyện sớm xây dựng đấu pháp chiến thuật hợp lý cũng như tuyển chọn bộ khung tối ưu cho tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng chung kết Asian Cup 2027. 

Sau trận giao hữu với tuyển Bangladesh, tuyển Việt Nam sẽ tái đấu với tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 lúc 19 giờ ngày 31-3.

