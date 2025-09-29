HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Cơ hội rộng mở

TS CẤN VĂN LỰC - Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ

TP HCM đang đứng trước rất nhiều cơ hội sau khi sáp nhập và được định hướng trở thành siêu đô thị.

Không chỉ là đô thị tầm cỡ về quy mô diện tích và dân số, TP HCM còn có nền tảng dân trí cao, dân cư phân bố tương đối đồng đều - điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ và bền vững.

TP HCM là đầu tàu kinh tế cả nước khi đóng góp tới 23,8% GDP, 22% kim ngạch xuất nhập khẩu, hơn 33% tổng thu ngân sách quốc gia và thu hút 24,2% vốn FDI. Quy mô về GRDP của TP HCM cũng lớn hơn nhiều so với các thành phố khác.

TP HCM còn có lợi thế về cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù với Nghị quyết 98/2023 và Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội; cùng chiến lược phát triển siêu đô thị được định hướng, mở ra nhiều dư địa để bứt phá. TP HCM định vị trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp, logistics và công nghệ cao hàng đầu cả nước, vươn tầm khu vực và thế giới, đặt mục tiêu lọt vào tốp 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Tuy vậy, TP HCM cũng đối diện nhiều thách thức. Sau sáp nhập, bộ máy hành chính, nhân sự và văn hóa điều hành giữa các khu vực cần có sự điều chỉnh, thích nghi để vận hành trơn tru. Cơ sở hạ tầng còn bất cập, nguồn nhân lực chưa đồng đều, quỹ đất và tài chính còn hạn chế...

Để vượt qua những thách thức trên, TP HCM cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy chính quyền mới. TP HCM cần hoàn thiện quy hoạch và phát triển không gian đô thị hiện đại theo hướng siêu đô thị đa trung tâm, với các đô thị vệ tinh để giúp giảm tải cho khu vực trung tâm. TP HCM cần đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng kết nối với khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây...

TP HCM đang hướng tới phát triển kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung vào các lợi thế như dịch vụ tài chính - ngân hàng, công nghệ cao, du lịch, kinh tế biển, công nghiệp chế biến - chế tạo. Thành phố cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh và số, khuyến khích cơ chế thử nghiệm khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực tài chính đa dạng.

Để trở thành một siêu đô thị, TP HCM nên chú trọng phát triển đô thị thông minh. TP HCM cần xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh, nâng cao hiệu quả các trung tâm hành chính công cấp thành phố và phường - xã.

Bên cạnh đó, TP HCM cần liên kết với Đồng Nai, Tây Ninh và các tỉnh, thành ĐBSCL để hình thành vùng siêu đô thị - siêu công nghiệp, thu hút vốn FDI chất lượng cao; mở rộng hợp tác với các đô thị trên thế giới để học hỏi mô hình phát triển. Định hướng phát triển bền vững gắn với thích ứng biến đổi khí hậu cần được TP HCM đặt lên hàng đầu; bên cạnh việc nâng cao chất lượng sống và phúc lợi xã hội cho người dân.

Trong các mô hình siêu đô thị, TP HCM có thể tham khảo kỹ TP Thượng Hải - Trung Quốc vì khá phù hợp và tương đồng. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển siêu đô thị là phân tán khu trung tâm để giảm áp lực lên vùng lõi; tận dụng tốt vị trí địa lý và lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế... Nếu được triển khai đồng bộ và bài bản, TP HCM sẽ hướng tới vị thế trung tâm kinh tế - tài chính tầm cỡ khu vực và thế giới.

Tin liên quan

Tìm giải pháp giao thông cho siêu đô thị

Tìm giải pháp giao thông cho siêu đô thị

Để TP HCM có mạng lưới giao thông thông minh, xanh và bền vững, việc phát triển giao thông công cộng là phương án nhận được nhiều ý kiến ủng hộ

Siêu đô thị du lịch đã rất gần

Việc hợp nhất mở ra cơ hội để TP HCM tái cấu trúc "không gian điểm đến" một cách hệ thống

Khai phóng sức bật cho siêu đô thị: Những tiền đề quan trọng

TP HCM đang nắm giữ những lợi thế, cơ hội hiếm có để vươn mình thành siêu đô thị kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ hàng đầu khu vực và thế giới.

siêu đô thị TP HCM sáp nhập kinh tế xanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo