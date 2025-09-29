Không chỉ là đô thị tầm cỡ về quy mô diện tích và dân số, TP HCM còn có nền tảng dân trí cao, dân cư phân bố tương đối đồng đều - điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ và bền vững.

TP HCM là đầu tàu kinh tế cả nước khi đóng góp tới 23,8% GDP, 22% kim ngạch xuất nhập khẩu, hơn 33% tổng thu ngân sách quốc gia và thu hút 24,2% vốn FDI. Quy mô về GRDP của TP HCM cũng lớn hơn nhiều so với các thành phố khác.

TP HCM còn có lợi thế về cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù với Nghị quyết 98/2023 và Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội; cùng chiến lược phát triển siêu đô thị được định hướng, mở ra nhiều dư địa để bứt phá. TP HCM định vị trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp, logistics và công nghệ cao hàng đầu cả nước, vươn tầm khu vực và thế giới, đặt mục tiêu lọt vào tốp 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Tuy vậy, TP HCM cũng đối diện nhiều thách thức. Sau sáp nhập, bộ máy hành chính, nhân sự và văn hóa điều hành giữa các khu vực cần có sự điều chỉnh, thích nghi để vận hành trơn tru. Cơ sở hạ tầng còn bất cập, nguồn nhân lực chưa đồng đều, quỹ đất và tài chính còn hạn chế...

Để vượt qua những thách thức trên, TP HCM cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy chính quyền mới. TP HCM cần hoàn thiện quy hoạch và phát triển không gian đô thị hiện đại theo hướng siêu đô thị đa trung tâm, với các đô thị vệ tinh để giúp giảm tải cho khu vực trung tâm. TP HCM cần đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng kết nối với khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây...

TP HCM đang hướng tới phát triển kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung vào các lợi thế như dịch vụ tài chính - ngân hàng, công nghệ cao, du lịch, kinh tế biển, công nghiệp chế biến - chế tạo. Thành phố cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh và số, khuyến khích cơ chế thử nghiệm khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực tài chính đa dạng.

Để trở thành một siêu đô thị, TP HCM nên chú trọng phát triển đô thị thông minh. TP HCM cần xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh, nâng cao hiệu quả các trung tâm hành chính công cấp thành phố và phường - xã.

Bên cạnh đó, TP HCM cần liên kết với Đồng Nai, Tây Ninh và các tỉnh, thành ĐBSCL để hình thành vùng siêu đô thị - siêu công nghiệp, thu hút vốn FDI chất lượng cao; mở rộng hợp tác với các đô thị trên thế giới để học hỏi mô hình phát triển. Định hướng phát triển bền vững gắn với thích ứng biến đổi khí hậu cần được TP HCM đặt lên hàng đầu; bên cạnh việc nâng cao chất lượng sống và phúc lợi xã hội cho người dân.

Trong các mô hình siêu đô thị, TP HCM có thể tham khảo kỹ TP Thượng Hải - Trung Quốc vì khá phù hợp và tương đồng. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển siêu đô thị là phân tán khu trung tâm để giảm áp lực lên vùng lõi; tận dụng tốt vị trí địa lý và lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế... Nếu được triển khai đồng bộ và bài bản, TP HCM sẽ hướng tới vị thế trung tâm kinh tế - tài chính tầm cỡ khu vực và thế giới.