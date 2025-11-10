HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Cơ hội và thách thức

LƯỢNG THỊ TỚI - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM

Sau khi TP HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thị trường lao động trên địa bàn thành phố ngày càng sôi động và đa dạng hơn.

Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, chỉ trong 10 tháng từ đầu năm 2025, toàn thành phố ghi nhận trên 140.000 lượt người tìm việc và trên 250.000 vị trí tuyển dụng - tăng cao so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ hội và thách thức - Ảnh 1.

Sự kiện Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 9-11 thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người - Ảnh: TẤN THẠNH

Thời gian tới, xu hướng việc làm được dự báo sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, tự động hóa, năng lượng tái tạo, logistics, quản trị tài chính... Điều này sẽ là thách thức lớn đối với nguồn lực trong các ngành nghề thâm dụng lao động, do tập trung nhiều lao động phổ thông, chưa được công nhận nghề nghiệp khi đào tạo.

Cuộc cách mạng số và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức. TP HCM đang đối diện thực trạng vừa thừa vừa thiếu lực lượng lao động. 

Thành phố thừa nguồn lao động phổ thông song lại thiếu hụt nguồn lao động có chuyên môn kỹ thuật cao. Tình trạng này đã tồn tại trong thời gian dài, cần có những giải pháp thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực.

Thị trường lao động tại "siêu đô thị" TP HCM đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Dự báo xu hướng thị trường sẽ tăng trưởng mạnh về số lượng việc làm nhưng lại đối mặt với thách thức về chất lượng. 

Tổng cầu việc làm sẽ tăng vọt với trên 300.000 vị trí, nhờ quy mô kinh tế của TP HCM sau sáp nhập. Các doanh nghiệp sẽ cần tuyển số lượng lớn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao. Mặt khác, khi đó, sự lạc hậu về kỹ năng của lực lượng lao động hiện nay sẽ bộc lộ rõ rệt nhất.

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời gian tới, ngành Nội vụ TP HCM xác định phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trung tâm, đầu tư cho con người là đầu tư sinh lợi cao nhất. 

Cơ hội và thách thức - Ảnh 2.

Tác giả Lượng Thị Tới - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực, công nhận nghề nghiệp tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đào tạo ngắn hạn để bổ sung những kỹ năng còn thiếu.

Để tạo đà phát triển nguồn nhân lực, TP HCM cần có sự đồng hành của nhà nước - nhà trường và doanh nghiệp. 

Trong đó, người sử dụng lao động cần quan tâm xây dựng chiến lược nhân lực bền vững. Doanh nghiệp cần triển khai các chương trình đào tạo nâng cao, đào tạo chuyên sâu về kỹ năng cho người lao động và khuyến khích văn hóa học tập suốt đời. Việc giữ chân người lao động không chỉ phụ thuộc vào mức lương mà còn cần một lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, tạo ra văn hóa làm việc tích cực tại doanh nghiệp. 

việc làm thị trường lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Sở Nội vụ TPHCM Cơ hội và thách thức
    Thông báo