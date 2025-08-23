HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Cơ hội vàng cho du lịch

TS Đào Thị Thu Hằng - Đại học Kinh tế TP HCM (UEH)

Lượng tìm kiếm của du khách nội địa đối với thủ đô Hà Nội tăng 370%; du khách quốc tế tăng 84% so với cùng kỳ

Gần 2 tuần nữa, cả nước mới bước vào kỳ nghỉ lễ 2-9 nhưng thông tin từ một số nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy, lượng tìm kiếm của du khách nội địa đối với thủ đô Hà Nội tăng 370%; du khách quốc tế tăng 84% so với cùng kỳ; lượng tìm kiếm chỗ ở tăng 44 lần; tình trạng khan hiếm phòng ở khu vực trung tâm... Những con số trên cho thấy sức hút của Hà Nội trước đại lễ.

Sự bùng nổ đến từ nhiều yếu tố, trong đó tâm điểm là lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là sự kiện có quy mô hoành tráng, mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Dưới góc độ ngành du lịch, sự kiện này mang nhiều giá trị. Đầu tiên là tái định vị vị thế của thủ đô Hà Nội trên bản đồ du lịch Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Hà Nội không chỉ là điểm đến trong dịp lễ, còn mở ra cơ hội để du khách có dịp tìm hiểu những giá trị di sản, giá trị lịch sử và lòng tự hào dân tộc. Sự kiện cũng là cú hích cho kinh tế du lịch Hà Nội và các vùng lân cận. Khi dòng khách từ khắp nơi đổ về, sẽ tạo ra doanh thu cho các ngành dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, vận tải, mua sắm. Những sự kiện như kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30-4) ở TP HCM hay 80 năm Quốc khánh (2-9) ở Hà Nội, khẳng định năng lực tổ chức của Việt Nam đối với những chương trình tầm cỡ quốc gia, mở ra cơ hội quảng bá du lịch sự kiện - lễ hội. Đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh đất nước.

Lễ diễu binh, diễu hành được truyền thông rộng rãi trong và ngoài nước sẽ tạo hiệu ứng mạnh mẽ, khẳng định hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, cùng một thủ đô thân thiện, mến khách. Sự kiện này còn cho thấy vai trò trụ đỡ của du lịch nội địa. Trong bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động, du lịch nội địa giữ vai trò chính, đặc biệt những sự kiện như đại lễ 2-9 giúp kết nối các gia đình nhiều thế hệ cùng tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử, thúc đẩy du lịch di sản - văn hóa… Xu hướng du lịch của người Việt là tìm kiếm những trải nghiệm giàu cảm xúc, mang tính tinh thần và lịch sử.

Để duy trì lợi thế, tạo sức hấp dẫn cho ngành du lịch trong dài hạn, cần chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức, từ khâu lập kế hoạch, truyền thông đến quản lý công suất ở các điểm đến, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách. Xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch xoay quanh sự kiện. Kinh tế du lịch chỉ thực sự phát huy khi du khách chi tiêu cho những trải nghiệm, sản phẩm tại điểm đến; tăng cường sản phẩm du lịch về đêm - thúc đẩy kinh tế đêm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như thực tế ảo, thực tế tăng cường (AR/VR) để tái hiện các giá trị lịch sử, cung cấp thông tin và nâng cao trải nghiệm cho khách. Cần đẩy mạnh xã hội hóa và sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn lực nhà nước có hạn và đòi hỏi thêm nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn…

Đại lễ 2-9 năm nay không chỉ là sự kiện lịch sử - chính trị trọng đại mà còn là cú hích lớn cho du lịch Hà Nội và Việt Nam. Sự kiện mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy kinh tế du lịch và khẳng định vị thế của thủ đô trên bản đồ du lịch khu vực cũng như quốc tế. 

Thái Phương ghi

