Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn

Hôm nay, 9-11, Chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức chính thức diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP HCM). Ngoài hoạt động kết nối cung - cầu việc làm, diễn đàn về nguồn nhân lực và chuỗi talkshow, Job Link 2025 được xem là điểm hẹn lý tưởng của người lao động (NLĐ) với doanh nghiệp (DN) tại TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Không chỉ là ngày hội tuyển dụng

Trong hàng trăm đơn vị gửi hơn 15.000 việc làm cần tuyển đến Ban Tổ chức, có 50 gian hàng dựng tại Job Link 2025 để tuyển dụng trực tiếp, tiếp cận khách hàng và học viên, thuộc những lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, giáo dục, sản xuất, bán lẻ, logistics, công nghệ, F&B, dịch vụ vận tải, bất động sản...

Các thương hiệu tuyển dụng lớn, uy tín xuất hiện tại Job Link 2025 có thể kể đến là Ngân hàng UOB Việt Nam, HDBank, Vietbank, FE Credit, Tập đoàn Masan, Nestlé Việt Nam, AP Saigon Petro, Pharmacity, Công ty CP Xe khách Phương Trang, Good Day Hospitality (McDonald's), V.Food, Bcons, Sài Gòn Thiên Vương, Saigon Intergco, Gain Lucky (VN), Esuhai Group, Mebi Farm, BossVN, cùng nhiều đơn vị giáo dục - đào tạo uy tín như Trường CĐ Lý Tự Trọng, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Trường ĐH Mở TP HCM, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM, Viện Đào tạo Quốc tế IBS (ĐH Kinh tế TP HCM), Trường Trung cấp Việt Giao, Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, Trường Trung cấp Khôi Việt, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng...

Đáng chú ý, nhiều DN tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại chỗ, mang đến cơ hội trúng tuyển ngay trong ngày. "Sinh viên (SV)không chỉ được tiếp cận DN thật - việc thật mà còn được hướng dẫn viết CV (hồ sơ ứng tuyển), kỹ năng giao tiếp khi phỏng vấn. Đây cũng là mong muốn của SV khi đến với chương trình" - bạn Trần Phương Linh, SV ĐH Kinh tế TP HCM, chia sẻ.

Với hàng chục ngàn vị trí việc làm, từ thực tập sinh đến nhân viên chính thức, mức lương từ 7 - 25 triệu đồng/tháng, Job Link 2025 được ví như một "siêu chợ việc làm" nhưng tổ chức theo phong cách hiện đại - cởi mở - tương tác.

Công tác chuẩn bị tuyển dụng ứng viên của một doanh nghiệp tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM vào chiều 8-11. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Không chỉ là ngày hội tuyển dụng, Job Link 2025 còn là diễn đàn mở kết nối tri thức - kỹ năng - cơ hội nghề nghiệp. Trong khuôn khổ chương trình, Báo Người Lao Động phối hợp với nền tảng Việc Làm Tốt tổ chức talkshow "Ngành F&B khát nhân lực - Vì sao lao động trẻ quay lưng?", với sự tham gia của đại diện DN, chuyên gia nhân sự và các bạn trẻ đang làm trong lĩnh vực nhà hàng, ẩm thực.

Theo bà Nguyễn Thanh Trúc Quyên, Giám đốc nhân sự Công ty CP Good Day Hospitality - McDonald's Việt Nam, ngành F&B vẫn là lĩnh vực giàu cơ hội nhất với người trẻ năng động. "Từ nhân viên phục vụ, chỉ cần chịu khó học hỏi, bạn có thể trở thành quản lý nhà hàng sau 2 - 3 năm. Quan trọng là thái độ và kỹ năng mềm" - bà Quyên nói.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm việc, nhiều bạn trẻ có thể tham gia talkshow "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng" để lắng nghe các chuyên gia chia sẻ về việc gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Không khí cởi mở, đối thoại hai chiều giúp người học và DN hiểu nhau hơn - điều mà các hội chợ việc làm truyền thống khó có được.

Mở cánh cửa tương lai

Điểm nhấn của Job Link 2025 còn là quá trình tương tác thật giữa người tìm việc, SV và DN. Trọn ngày 9-11, không gian sự kiện với các hoạt động phỏng vấn trực tiếp, hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, talkshow chuyên đề và khu trải nghiệm kỹ năng nghề.

Đến với ngày hội, các bạn còn được phỏng vấn ngay tại gian hàng và nhận "cái gật đầu" tuyển dụng trong ngày. Một số đơn vị như McDonald's, Nestlé, Pharmacity, Vietbank, Gain Lucky, AP Saigon Petro… triển khai cả khu trải nghiệm nghề thực tế, giúp người tham dự hình dung rõ hơn môi trường làm việc và vị trí mình ứng tuyển.

Nhà báo Dương Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Job Link 2025 - cho biết: "Chúng tôi mong muốn mang đến một ngày hội việc làm thực chất - nơi NLĐ được gặp DN thật, phỏng vấn thật, học kỹ năng thật, những yếu tố này nếu thông qua phỏng vấn tuyển dụng online thì không có được. Job Link 2025 không chỉ là sự kiện kết nối mà còn là nơi khơi dậy tinh thần chủ động nghề nghiệp của giới trẻ".

"Chúng tôi xem đây là cơ hội vàng để tìm kiếm những nhân sự trẻ, sáng tạo, phù hợp với chiến lược phát triển ngân hàng số" - đại diện Ngân hàng UOB Việt Nam nói. Còn lãnh đạo Công ty AP Saigon Petro bày tỏ: "Job Link giúp DN gặp ứng viên tiềm năng không chỉ qua hồ sơ, mà qua năng lượng và phong thái giao tiếp - điều không thể thấy trên mạng".

Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn có cơ hội tham gia chương trình "Giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật" với các luật sư tên tuổi tại TP HCM. Không chỉ được giải đáp thắc mắc về chính sách về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đây còn là dịp các bạn trẻ được nghe các luật sư chia sẻ về vai trò của kiến thức pháp luật đối với công dân, quá trình phấn đấu, vươn lên để khẳng định chỗ đứng trong xã hội.

Sự kiện còn ghi nhận sự tham gia, đồng hành của BHXH TP HCM, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, Công ty Minh Tuấn Mobile, Eduwing Global, Trường Trung cấp Bách khoa Miền Nam cùng nhiều đơn vị khác - góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc về thị trường lao động

Minh bạch - hiệu quả - nhân văn

Từ cơ hội việc làm, câu chuyện nghề đến mạng lưới kết nối DN - trường học, Job Link 2025 sẽ phác họa bức tranh sinh động của thị trường lao động Việt Nam thời kỳ mới: năng động, đa dạng và mở cửa cho mọi đối tượng.

Chương trình còn mang đến những trải nghiệm quý giá cho các bạn trẻ, từ đó có những định hướng phát triển bản thân phù hợp. Và điểm đặc biệt của Job Link 2025 chính là tinh thần kết nối lâu dài - nơi các bên không chỉ "gặp nhau một lần", mà còn mở ra mối quan hệ hợp tác bền vững trong tương lai. Đây cũng là minh chứng cho vai trò tiên phong của Báo Người Lao Động trong việc đồng hành với NLĐ, DN và cơ quan quản lý để kiến tạo thị trường việc làm minh bạch, hiệu quả, nhân văn.

"Chúng tôi cam kết phúc lợi toàn diện cho NLĐ. NLĐ trúng tuyển sẽ được đào tạo kỹ năng chuyên sâu, đi kèm là lộ trình thăng tiến rõ ràng. Với những chính sách này, chúng tôi tin rằng sẽ thu hút được nhân sự giỏi tại sự kiện" - ông Trần Tuấn Hào, Giám đốc Khối Tuyển dụng và Đào tạo Công ty Bcons PS, bày tỏ.

Nhân viên tuyển dụng của Công ty Bcons PS đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Job Link 2025 - nơi cơ hội nghề nghiệp bắt đầu. Hãy đến, trải nghiệm và tìm thấy công việc của bạn ngay hôm nay!

Chìa khóa giải bài toán "thừa thầy, thiếu thợ" Theo các diễn giả, muốn nâng cao chất lượng nhân lực, đào tạo phải đi cùng tuyển dụng, chương trình học cần cập nhật theo xu hướng mới, còn DN nên tham gia sâu hơn vào quá trình huấn luyện nghề. Đây cũng là chìa khóa để giải bài toán "thừa thầy, thiếu thợ" đang tồn tại nhiều năm nay. TikToker Chú Khôi Nhân Sự - gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng người tìm việc - nhấn mạnh: "Tôi thấy nhiều bạn trẻ rất giỏi, nhưng chưa biết cách kể câu chuyện nghề của mình. Job Link là nơi tuyệt vời để thực hành điều đó".

Kết nối hơn 15.000 vị trí việc làm Chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 9-11 (chủ nhật) tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn). Sự kiện quy tụ các DN hoạt động trong nhiều lĩnh vực "hot" của thị trường lao động như: công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, sáng tạo, logistics, sản xuất, bán lẻ... Các DN sẽ tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến, nhu cầu tuyển gửi đến Ban Tổ chức tăng mỗi ngày, từ 5.000 rồi 6.000, 10.000 và nay đã hơn 15.000 việc full-time, part-time, kể cả thực tập sinh. H.Như



