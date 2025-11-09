Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn

GIANG NAM

Các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tham gia Job Link 2025 mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm, hướng nghiệp cho sinh viên và tư vấn pháp luật cho người lao động

Hôm nay, 9-11, Chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức chính thức diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP HCM). Ngoài hoạt động kết nối cung - cầu việc làm, diễn đàn về nguồn nhân lực và chuỗi talkshow, Job Link 2025 được xem là điểm hẹn lý tưởng của người lao động (NLĐ) với doanh nghiệp (DN) tại TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Không chỉ là ngày hội tuyển dụng

Trong hàng trăm đơn vị gửi hơn 15.000 việc làm cần tuyển đến Ban Tổ chức, có 50 gian hàng dựng tại Job Link 2025 để tuyển dụng trực tiếp, tiếp cận khách hàng và học viên, thuộc những lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, giáo dục, sản xuất, bán lẻ, logistics, công nghệ, F&B, dịch vụ vận tải, bất động sản...

Các thương hiệu tuyển dụng lớn, uy tín xuất hiện tại Job Link 2025 có thể kể đến là Ngân hàng UOB Việt Nam, HDBank, Vietbank, FE Credit, Tập đoàn Masan, Nestlé Việt Nam, AP Saigon Petro, Pharmacity, Công ty CP Xe khách Phương Trang, Good Day Hospitality (McDonald's), V.Food, Bcons, Sài Gòn Thiên Vương, Saigon Intergco, Gain Lucky (VN), Esuhai Group, Mebi Farm, BossVN, cùng nhiều đơn vị giáo dục - đào tạo uy tín như Trường CĐ Lý Tự Trọng, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Trường ĐH Mở TP HCM, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM, Viện Đào tạo Quốc tế IBS (ĐH Kinh tế TP HCM), Trường Trung cấp Việt Giao, Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, Trường Trung cấp Khôi Việt, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng...

Đáng chú ý, nhiều DN tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại chỗ, mang đến cơ hội trúng tuyển ngay trong ngày. "Sinh viên (SV)không chỉ được tiếp cận DN thật - việc thật mà còn được hướng dẫn viết CV (hồ sơ ứng tuyển), kỹ năng giao tiếp khi phỏng vấn. Đây cũng là mong muốn của SV khi đến với chương trình" - bạn Trần Phương Linh, SV ĐH Kinh tế TP HCM, chia sẻ.

Với hàng chục ngàn vị trí việc làm, từ thực tập sinh đến nhân viên chính thức, mức lương từ 7 - 25 triệu đồng/tháng, Job Link 2025 được ví như một "siêu chợ việc làm" nhưng tổ chức theo phong cách hiện đại - cởi mở - tương tác.

Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn - Ảnh 1.

Công tác chuẩn bị tuyển dụng ứng viên của một doanh nghiệp tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM vào chiều 8-11. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Không chỉ là ngày hội tuyển dụng, Job Link 2025 còn là diễn đàn mở kết nối tri thức - kỹ năng - cơ hội nghề nghiệp. Trong khuôn khổ chương trình, Báo Người Lao Động phối hợp với nền tảng Việc Làm Tốt tổ chức talkshow "Ngành F&B khát nhân lực - Vì sao lao động trẻ quay lưng?", với sự tham gia của đại diện DN, chuyên gia nhân sự và các bạn trẻ đang làm trong lĩnh vực nhà hàng, ẩm thực.

Theo bà Nguyễn Thanh Trúc Quyên, Giám đốc nhân sự Công ty CP Good Day Hospitality - McDonald's Việt Nam, ngành F&B vẫn là lĩnh vực giàu cơ hội nhất với người trẻ năng động. "Từ nhân viên phục vụ, chỉ cần chịu khó học hỏi, bạn có thể trở thành quản lý nhà hàng sau 2 - 3 năm. Quan trọng là thái độ và kỹ năng mềm" - bà Quyên nói.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm việc, nhiều bạn trẻ có thể tham gia talkshow "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng" để lắng nghe các chuyên gia chia sẻ về việc gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Không khí cởi mở, đối thoại hai chiều giúp người học và DN hiểu nhau hơn - điều mà các hội chợ việc làm truyền thống khó có được.

Mở cánh cửa tương lai

Điểm nhấn của Job Link 2025 còn là quá trình tương tác thật giữa người tìm việc, SV và DN. Trọn ngày 9-11, không gian sự kiện với các hoạt động phỏng vấn trực tiếp, hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, talkshow chuyên đề và khu trải nghiệm kỹ năng nghề.

Đến với ngày hội, các bạn còn được phỏng vấn ngay tại gian hàng và nhận "cái gật đầu" tuyển dụng trong ngày. Một số đơn vị như McDonald's, Nestlé, Pharmacity, Vietbank, Gain Lucky, AP Saigon Petro… triển khai cả khu trải nghiệm nghề thực tế, giúp người tham dự hình dung rõ hơn môi trường làm việc và vị trí mình ứng tuyển.

Nhà báo Dương Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Job Link 2025 - cho biết: "Chúng tôi mong muốn mang đến một ngày hội việc làm thực chất - nơi NLĐ được gặp DN thật, phỏng vấn thật, học kỹ năng thật, những yếu tố này nếu thông qua phỏng vấn tuyển dụng online thì không có được. Job Link 2025 không chỉ là sự kiện kết nối mà còn là nơi khơi dậy tinh thần chủ động nghề nghiệp của giới trẻ".

"Chúng tôi xem đây là cơ hội vàng để tìm kiếm những nhân sự trẻ, sáng tạo, phù hợp với chiến lược phát triển ngân hàng số" - đại diện Ngân hàng UOB Việt Nam nói. Còn lãnh đạo Công ty AP Saigon Petro bày tỏ: "Job Link giúp DN gặp ứng viên tiềm năng không chỉ qua hồ sơ, mà qua năng lượng và phong thái giao tiếp - điều không thể thấy trên mạng".

Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn có cơ hội tham gia chương trình "Giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật" với các luật sư tên tuổi tại TP HCM. Không chỉ được giải đáp thắc mắc về chính sách về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đây còn là dịp các bạn trẻ được nghe các luật sư chia sẻ về vai trò của kiến thức pháp luật đối với công dân, quá trình phấn đấu, vươn lên để khẳng định chỗ đứng trong xã hội.

Sự kiện còn ghi nhận sự tham gia, đồng hành của BHXH TP HCM, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, Công ty Minh Tuấn Mobile, Eduwing Global, Trường Trung cấp Bách khoa Miền Nam cùng nhiều đơn vị khác - góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc về thị trường lao động

Minh bạch - hiệu quả - nhân văn

Từ cơ hội việc làm, câu chuyện nghề đến mạng lưới kết nối DN - trường học, Job Link 2025 sẽ phác họa bức tranh sinh động của thị trường lao động Việt Nam thời kỳ mới: năng động, đa dạng và mở cửa cho mọi đối tượng.

Chương trình còn mang đến những trải nghiệm quý giá cho các bạn trẻ, từ đó có những định hướng phát triển bản thân phù hợp. Và điểm đặc biệt của Job Link 2025 chính là tinh thần kết nối lâu dài - nơi các bên không chỉ "gặp nhau một lần", mà còn mở ra mối quan hệ hợp tác bền vững trong tương lai. Đây cũng là minh chứng cho vai trò tiên phong của Báo Người Lao Động trong việc đồng hành với NLĐ, DN và cơ quan quản lý để kiến tạo thị trường việc làm minh bạch, hiệu quả, nhân văn.

"Chúng tôi cam kết phúc lợi toàn diện cho NLĐ. NLĐ trúng tuyển sẽ được đào tạo kỹ năng chuyên sâu, đi kèm là lộ trình thăng tiến rõ ràng. Với những chính sách này, chúng tôi tin rằng sẽ thu hút được nhân sự giỏi tại sự kiện" - ông Trần Tuấn Hào, Giám đốc Khối Tuyển dụng và Đào tạo Công ty Bcons PS, bày tỏ.

Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn - Ảnh 2.

Nhân viên tuyển dụng của Công ty Bcons PS đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Job Link 2025 - nơi cơ hội nghề nghiệp bắt đầu. Hãy đến, trải nghiệm và tìm thấy công việc của bạn ngay hôm nay! 

Chìa khóa giải bài toán "thừa thầy, thiếu thợ"

Theo các diễn giả, muốn nâng cao chất lượng nhân lực, đào tạo phải đi cùng tuyển dụng, chương trình học cần cập nhật theo xu hướng mới, còn DN nên tham gia sâu hơn vào quá trình huấn luyện nghề. Đây cũng là chìa khóa để giải bài toán "thừa thầy, thiếu thợ" đang tồn tại nhiều năm nay.

TikToker Chú Khôi Nhân Sự - gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng người tìm việc - nhấn mạnh: "Tôi thấy nhiều bạn trẻ rất giỏi, nhưng chưa biết cách kể câu chuyện nghề của mình. Job Link là nơi tuyệt vời để thực hành điều đó".

Kết nối hơn 15.000 vị trí việc làm

Chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 9-11 (chủ nhật) tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn).

Sự kiện quy tụ các DN hoạt động trong nhiều lĩnh vực "hot" của thị trường lao động như: công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, sáng tạo, logistics, sản xuất, bán lẻ... Các DN sẽ tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến, nhu cầu tuyển gửi đến Ban Tổ chức tăng mỗi ngày, từ 5.000 rồi 6.000, 10.000 và nay đã hơn 15.000 việc full-time, part-time, kể cả thực tập sinh.

H.Như


Tin liên quan

THIẾU HỤT LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ (*): Lấp khoảng trống, thêm cầu nối

THIẾU HỤT LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ (*): Lấp khoảng trống, thêm cầu nối

Khoảng trống giữa nguồn cung lao động và nhu cầu doanh nghiệp ngày càng rõ nét, cho thấy thị trường việc làm cần một cơ chế kết nối hiệu quả hơn

THIẾU HỤT LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ (*): Lấp khoảng trống giữa nhu cầu và thực tế

Sự lệch pha giữa cung và cầu lao động lành nghề khiến việc tuyển dụng khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và hiệu quả sản xuất

Thiếu hụt lao động lành nghề (*): Kết nối sự nghiệp - Kiến tạo tương lai

Đó là chủ đề xuyên suốt, cũng là mục đích hướng tới của Job Link 2025, do Báo Người Lao Động tổ chức

nguồn nhân lực Môi trường làm việc cơ hội việc làm tư vấn pháp luật đào tạo nghề cơ hội nghề nghiệp thực tập sinh kỹ năng giao tiếp tư vấn nghề nghiệp cơ sở giáo dục cơ hội trúng tuyển Job Link 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo