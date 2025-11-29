Có nên cấm trẻ sử dụng mạng xã hội?

12 đội thi xuất sắc đến từ 6 trường ĐH tại TP HCM vừa bước vào vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường "Inter-University English Challenge 2025", do Trường ĐH Luật TP HCM lần đầu tiên đăng cai tổ chức.

Phát biểu tại cuộc thi, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết cuộc thi mang ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên trường vào tháng 3-2026.

Theo TS Lê Trường Sơn, cuộc thi "Inter-University English Challenge 2025" không chỉ là một hoạt động học thuật mà còn là một sân chơi kết nối, nơi sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi và thể hiện năng lực tiếng Anh trong môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Tại vòng chung kết, 12 đội trải qua 4 vòng thi với cấp độ thử thách tăng dần. Ở vòng cuối, Ban Tổ chức rút thăm ngẫu nhiên chủ đề tranh biện, sau đó tiếp tục rút thăm để xác định phe ủng hộ hoặc phản đối cho mỗi đội.

2 đội mạnh nhất gồm ATE (Trường ĐH Luật TP HCM) và The Turbulencers (Học viện Hàng không Việt Nam) tiến vào trận chung kết, cùng nhau tạo nên màn đối đầu trí tuệ đầy nhiệt huyết xoay quanh chủ đề "Chính phủ có nên cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội hay không?".

Ở phía ủng hộ, ATE cho rằng trẻ chưa đủ khả năng nhận diện nội dung độc hại và rất dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng bắt nạt trực tuyến, thông tin bạo lực hay tiêu cực.

Theo đội ATE, mạng xã hội chứa quá nhiều rủi ro đối với sức khỏe tinh thần của trẻ nên biện pháp cấm nghiêm ngặt từ phía Chính phủ là cần thiết để tạo không gian an toàn, hạn chế tác động tiêu cực ngay từ đầu.

Trong khi đó, The Turbulencers phản đối, lập luận rằng cấm đoán tuyệt đối chỉ khiến trẻ tò mò và tìm cách truy cập bằng những phương thức thiếu an toàn, thiếu sự giám sát của người lớn. Đội nhấn mạnh vấn đề nằm ở cách sử dụng. Thay vì cấm, giải pháp hiệu quả hơn là giáo dục, hướng dẫn và trang bị kỹ năng số cho trẻ, giúp các em tiếp cận công nghệ một cách lành mạnh và có kiểm soát.

Giải nhất – Champion được trao cho Đội ATE - Trường ĐH Luật TP HCM). Đội vô địch được nhận giải thưởng gồm cúp, giấy chứng nhận và 4 triệu đồng.

Các đội thi xuất sắc nhất đoạt giải

Kết quả chung cuộc, giải nhất được trao cho Đội ATE - Trường ĐH Luật TP HCM; giải nhì thuộc về đội The Turbulencers - Học viện Hàng không Việt Nam; giải ba thuộc về Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Mở TP HCM. Trường ĐH Công Thương TP HCM đoạt giải đội thi ấn tượng nhất.

"Inter-University English Challenge 2025" đã trở thành điểm hẹn học thuật đáng nhớ cho các sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh của các trường ĐH. "Cuộc thi sẽ tiếp tục được phát triển và duy trì hàng năm, tạo sân chơi cho sinh viên thể hiện tiếng Anh không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là chiếc cầu nối tri thức, tinh thần hội nhập và những giá trị nhân văn" - TS Lê Trường Sơn nhấn mạnh.