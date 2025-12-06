Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM có thêm vai trò mới

Sáng 6-12, Tại trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM), Đại hội Đại biểu Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM (GDNN) nhiệm kỳ I (2025- 2030) đã diễn ra thành công với hơn 200 đại biểu từ cơ sở GDNN và doanh nghiệp tham dự.

Vai trò then chốt của GDNN

Phát biểu tại đại hội, ông Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD- ĐT, khẳng định GDNN đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược, thể chế hóa Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị với 7 định hướng trọng tâm. Điều này nhằm khẳng định vai trò then chốt của GDNN trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của nước nhà.

Ông Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên nhấn mạnh vai trò then chốt của GDNN trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam

Ông Trương Anh Dũng kỳ vọng Hội GDNN TPHCM không chỉ thực hiện tốt những mục tiêu đề ra mà còn phải tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước, trở thành kênh góp ý, tư vấn và phản biện chính sách then chốt cho lĩnh vực giáo dục và GDNN.

Ông Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội GDNN TPHCM (nhiệm kỳ 2020- 2025), cho biết đại hội diễn ra trong bối cảnh TPHCM được tổ chức lại theo mô hình mới, liên kết chặt chẽ TPHCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu. Nền kinh tế bước vào giai đoạn chuyển đổi số – chuyển đổi xanh mạnh mẽ. Luật GDNN sửa đổi tạo hành lang pháp lý thúc đẩy tự chủ, minh bạch, chuẩn hóa và hội nhập quốc tế.

"Điều đó đặt ra cho Hội GDNN TPHCM vai trò mới: Không chỉ kết nối các trường, mà còn kết nối doanh nghiệp – chuyên gia – tổ chức quốc tế; trở thành lực lượng dẫn dắt phát triển kỹ năng nghề trong toàn vùng" - ông Quản nhấn mạnh.

Tính đến tháng 10-2025, Hội GDNN TPHCM có 232 hội viên. Trong đó, có 70 hội viên công tác ở các cơ sở GDNN và đại học, 25 hội viên ở doanh nghiệp và 137 hội viên cá nhân, đơn vị trực thuộc hội.

Đạt nhiều thành tích vượt trội

Thời gian qua, Hội GDNN đã làm tốt vai trò tư vấn – phản biện chính sách, đồng hành cùng Sở GD-ĐT, Cục GDNN-GDTX và các cơ sở GDNN trong quá trình chuẩn bị Luật GDNN sửa đổi và các chương trình phát triển kỹ năng nghề. Những kết quả đó thể hiện nỗ lực chung, tâm huyết và tinh thần đoàn kết của toàn thể hội viên.

Hội GDNN đã tham gia trực tiếp các hoạt động tư vấn hướng nghiệp trong và ngoài thành phố. Mỗi năm, hội tham gia tư vấn hơn 300 trường THCS, THPT với hơn 250.000 học sinh tiếp cận; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên - Thành Đoàn TPHCM tổ chức ngày hội hướng nghiệp diễn ra hằng năm…

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội GDNN TPHCM tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh TPHCM

Đặc biệt, trong năm 2025 có 2 trường thành viên được đưa vào danh sách 10 trường "Đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao năm 2025" trên toàn quốc, đó là Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng và Trường CĐ Viễn Đông (đây là trường cao đẳng ngoài công lập duy nhất trong cả nước được đưa vào danh sách).

Ngoài ra, Truờng CĐ Viễn Đông còn vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập giai đoạn 2020-2025"

Trong bối cảnh Quốc hội sắp thông qua Luật GDNN sửa đổi, ông Trương Anh Dũng cho biết lần đầu tiên Luật GDNN bổ sung 2 điều có liên quan đến vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời có thêm quy định về quỹ đào tạo của doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Về định hướng chung của ngành trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, nhấn mạnh cần tập trung vào chuẩn hóa, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng toàn diện. Đặt mục tiêu phấn đấu 80% cơ sở GDNN được chuẩn hóa vào năm 2030, đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và tăng cường kết nối thông tin thị trường lao động để đảm bảo chất lượng đào tạo bám sát nhu cầu thực tiễn.

3 nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới 1. Nâng cao chất lượng GDNN và chuẩn hóa theo Nghị quyết 71. 2. Thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái kỹ năng nghề. 3. Xây dựng hệ sinh thái kỹ năng nghề theo mô hình 2 tầng, triển khai theo giai đoạn.



