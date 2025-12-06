HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM có thêm vai trò mới

Huế Xuân

(NLĐO) - Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM sẽ đảm nhiệm vai trò kết nối doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế, dẫn dắt phát triển kỹ năng nghề cho toàn vùng.

Sáng 6-12, Tại trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM), Đại hội Đại biểu Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM (GDNN) nhiệm kỳ I (2025- 2030) đã diễn ra thành công với hơn 200 đại biểu từ cơ sở GDNN và doanh nghiệp tham dự. 

Vai trò then chốt của GDNN

Phát biểu tại đại hội, ông Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD- ĐT, khẳng định GDNN đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược, thể chế hóa Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị với 7 định hướng trọng tâm. Điều này nhằm khẳng định vai trò then chốt của GDNN trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của nước nhà.

bn - Ảnh 1.

Ông Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên nhấn mạnh vai trò then chốt của GDNN trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam

Ông Trương Anh Dũng kỳ vọng Hội GDNN TPHCM không chỉ thực hiện tốt những mục tiêu đề ra mà còn phải tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước, trở thành kênh góp ý, tư vấn và phản biện chính sách then chốt cho lĩnh vực giáo dục và GDNN.

Ông Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội GDNN TPHCM (nhiệm kỳ 2020- 2025), cho biết đại hội diễn ra trong bối cảnh TPHCM được tổ chức lại theo mô hình mới, liên kết chặt chẽ TPHCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu. Nền kinh tế bước vào giai đoạn chuyển đổi số – chuyển đổi xanh mạnh mẽ. Luật GDNN sửa đổi tạo hành lang pháp lý thúc đẩy tự chủ, minh bạch, chuẩn hóa và hội nhập quốc tế.

"Điều đó đặt ra cho Hội GDNN TPHCM vai trò mới: Không chỉ kết nối các trường, mà còn kết nối doanh nghiệp – chuyên gia – tổ chức quốc tế; trở thành lực lượng dẫn dắt phát triển kỹ năng nghề trong toàn vùng" - ông Quản nhấn mạnh.

bn - Ảnh 2.

Tính đến tháng 10-2025, Hội GDNN TPHCM có 232 hội viên. Trong đó, có 70 hội viên công tác ở các cơ sở GDNN và đại học, 25 hội viên ở doanh nghiệp và 137 hội viên cá nhân, đơn vị trực thuộc hội.

Đạt nhiều thành tích vượt trội

Thời gian qua, Hội GDNN đã làm tốt vai trò tư vấn – phản biện chính sách, đồng hành cùng Sở GD-ĐT, Cục GDNN-GDTX và các cơ sở GDNN trong quá trình chuẩn bị Luật GDNN sửa đổi và các chương trình phát triển kỹ năng nghề. Những kết quả đó thể hiện nỗ lực chung, tâm huyết và tinh thần đoàn kết của toàn thể hội viên.

Hội GDNN đã tham gia trực tiếp các hoạt động tư vấn hướng nghiệp trong và ngoài thành phố. Mỗi năm, hội tham gia tư vấn hơn 300 trường THCS, THPT với hơn 250.000 học sinh tiếp cận; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên - Thành Đoàn TPHCM tổ chức ngày hội hướng nghiệp diễn ra hằng năm…

bn - Ảnh 3.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội GDNN TPHCM tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh TPHCM

Đặc biệt, trong năm 2025 có 2 trường thành viên được đưa vào danh sách 10 trường "Đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao năm 2025" trên toàn quốc, đó là Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng và Trường CĐ Viễn Đông (đây là trường cao đẳng ngoài công lập duy nhất trong cả nước được đưa vào danh sách).

Ngoài ra, Truờng CĐ Viễn Đông còn vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập giai đoạn 2020-2025"

Trong bối cảnh Quốc hội sắp thông qua Luật GDNN sửa đổi, ông Trương Anh Dũng cho biết lần đầu tiên Luật GDNN bổ sung 2 điều có liên quan đến vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời có thêm quy định về quỹ đào tạo của doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Về định hướng chung của ngành trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, nhấn mạnh cần tập trung vào chuẩn hóa, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng toàn diện. Đặt mục tiêu phấn đấu 80% cơ sở GDNN được chuẩn hóa vào năm 2030, đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và tăng cường kết nối thông tin thị trường lao động để đảm bảo chất lượng đào tạo bám sát nhu cầu thực tiễn.

3 nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới

1. Nâng cao chất lượng GDNN và chuẩn hóa theo Nghị quyết 71.

2. Thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái kỹ năng nghề.

3. Xây dựng hệ sinh thái kỹ năng nghề theo mô hình 2 tầng, triển khai theo giai đoạn.


Tin liên quan

Học sinh TP HCM khám phá nghề tại chương trình tư vấn giáo dục nghề nghiệp

Học sinh TP HCM khám phá nghề tại chương trình tư vấn giáo dục nghề nghiệp

(NLĐO)-Học sinh THCS có thể linh hoạt lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, học song song văn hóa và kỹ năng nghề.

Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp đặc biệt nhất từ trước đến nay

(NLĐO) - Hơn 150 nhà giáo đến từ 49 cơ sở giáo dục sẽ tranh tài Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2025.

Thời điểm vàng để giáo dục nghề nghiệp bứt phá

Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhấn mạnh Nghị quyết 71 chính là "thời điểm vàng" để các trường nghề bứt phá.

nguồn nhân lực chất lượng cao TPHCM chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp sinh viên đại hội đại biểu kỹ năng nghề GDNN đào tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo