Vùng miền Hà Nội

Con trai bầu Hiển ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Ông Đỗ Vinh Quang, 31 tuổi, con trai ông Đỗ Quang Hiển, có tên trong danh sách 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 25-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Con trai bầu Hiển ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Đỗ Vinh Quang

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết danh sách chính thức được công bố sau ba vòng hiệp thương dân chủ, công khai. Toàn thành phố có 54 ứng viên đại biểu Quốc hội (39 người do Hà Nội giới thiệu) và 205 ứng viên đại biểu HĐND.

Trong số 205 ứng viên HĐND, 149 người có trình độ sau đại học (60,1%), 107 nữ (43,1%), 84 người dưới 40 tuổi, 34 người ngoài Đảng và 50 người tái cử.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, hội nghị là dịp cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô, giúp ứng viên xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP lưu ý việc vận động bầu cử phải tuân thủ pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, không hứa hẹn vượt thẩm quyền, giữ gìn đoàn kết giữa các ứng viên.

Theo Quyết định 50 của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, 205 ứng viên tại 31 đơn vị bầu cử sẽ cạnh tranh 125 ghế đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới.

Trong danh sách, ông Đỗ Vinh Quang, 31 tuổi, trình độ thạc sĩ quản trị tài chính, cư trú tại phường Cửa Nam (Hà Nội), ứng cử tại đơn vị bầu cử số 30 gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh, nơi có 7 ứng viên để bầu 4 đại biểu.

Ông Đỗ Vinh Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), nhà sáng lập T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Hiện, ông Đỗ Vinh Quang là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn T&T. Ông đồng thời giữ nhiều vị trí trong hệ sinh thái doanh nghiệp của tập đoàn này và một số đơn vị khác như Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, Chủ tịch T&T Retail, T&T Homes, T&T Hospitality; Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines và thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tin liên quan

Thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa

Thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa

(NLĐO)- Trong danh sách 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Thanh Hóa có Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri

(NLĐO)- Phường Phước Thắng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM trình bày chương trình hành động

Bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Phú Thọ

(NLĐO) - Có 27 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối MTTQ Việt Nam ở Trung ương và 9 người ứng cử thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố

