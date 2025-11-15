Công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp chủ trang “Hay88”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp chủ trang “Hay88”

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Từ chiêu “nộp 1 tỉ để trúng 10 tỉ”, Lê Minh Nghĩa đã dụ nạn nhân vào trang game do mình tạo rồi chiếm đoạt sạch tiền chuyển khoản.

Ngày 15-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định tạm giữ và thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Minh Nghĩa (SN 2006, trú phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt khẩn cấp thiếu niên 18 tuổi lập trang “Hay88” lừa 1 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lê Minh Nghĩa tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, ngày 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của ông T.V.Đ. (SN 1961, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỉ đồng thông qua hình thức tham gia trò chơi có thưởng trên mạng.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã triển khai các biện pháp truy xét để xác định đối tượng gây án. 

Kết quả điều tra làm rõ Lê Minh Nghĩa là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận đã lừa chiếm đoạt 1 tỉ đồng của ông Đ. Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook mang tên mình đăng quảng cáo trò chơi có thưởng. Khi nạn nhân liên hệ, Nghĩa chuyển sang sử dụng Zalo và Telegram để hướng dẫn vào trang “Hay88” do chính đối tượng tạo lập nhằm đăng ký tài khoản và tham gia chơi.

Ban đầu, Nghĩa đưa ra các con số để nạn nhân trúng thưởng một vài lần nhằm tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân nộp số tiền lớn với lời dụ dỗ “Cơ hội duy nhất, nộp 1 tỉ đồng sẽ trúng 10 tỉ đồng”. 

Khi nạn nhân chuyển tiền và tham gia chơi, Nghĩa lập tức cắt liên lạc, xóa các tài khoản Zalo và Telegram. Khám xét, lực lượng chức năng tạm giữ 700 triệu đồng tiền mặt và nhiều phương tiện Nghĩa sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị những người bị hại với phương thức tương tự liên hệ đơn vị để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Tin liên quan

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo xin việc

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo xin việc

(NLĐO)- Hứa hão có thể xin được việc, chuyển công tác, một người phụ nữ ở Ninh Bình đã lừa đảo điếm đoạt 450 triệu đồng của nhiều người dân

Sẽ dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước

(NLĐO)- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đang làm thủ tục dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước.

Một CEO nước ngoài bị bắt vì lừa đảo

(NLĐO)- Ranjit Thambyrajah bị cáo buộc đã hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá đến hàng tỉ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện.

bắt khẩn cấp lừa đảo chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát hay88
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo