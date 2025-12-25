Công an Đồng Tháp xử phạt 15 người trong đoàn mô tô từ Cần Thơ về TPHCM

Chiều 25-12, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 12-2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức, Đại tá Nguyễn Minh Tân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết 15 mô tô phân khối lớn trong đoàn mô tô từ Cần Thơ trở về TPHCM vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị CSGT của tỉnh lập biên bản xử phạt.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, thông tin tại hội nghị giao ban báo chí

Qua rà soát các hành vi vi phạm thì không có trường hợp nào buộc phải tạm giữ phương tiện. Các phương tiện này chủ yếu chạy lấn làn, thành đoàn, lắp biển số không đúng vị trí, biển số bị che khuất…

Với những hành vi này, lực lượng CSGT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 15 phương tiện với tổng số tiền trên 81 triệu đồng và trừ điểm trên giấy phép lái xe.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng ngày 14-12, qua công tác nắm tình hình và hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện đoàn xe mô tô phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao trên Quốc lộ 1.

Khi đoàn xe chạy đến gần cổng Khu Công nghiệp Tân Hương thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp thì bị CSGT ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp biển số xe bị che khuất hoặc gắn không đúng quy định, chạy sai làn đường…

Làm việc với lực lượng chức năng, những người này cho biết chạy xe mô tô phân khối lớn từ TP HCM xuống TP Cần Thơ để tham dự đại hội mô tô, đang trên đường về lại TPHCM thì gặp CSGT.