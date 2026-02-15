Công an Hà Nội có thể mất trắng chiến thắng trước Tampines Rovers

Tối 11-2, Công an Hà Nội hạ gục Tampines Rovers với cách biệt 4 bàn trên sân Hàng Đẫy, qua đó đặt một chân vào tứ kết AFC Champions League Two 2025-2026.

Tuy nhiên, truyền thông khu vực mới đây cho biết 2 cái tên trong đội hình xuất phát của đại diện Việt Nam, tiền vệ Stefan Mauk và tiền đạo Rogerio Alves, có thể đã không đủ điều kiện ra sân vì án treo giò tích lũy thẻ vàng.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) có thể bị xử thua trận thắng đậm Tampines Rovers mới đây

Theo ESPN Singapore, cả hai cầu thủ này được cho là đã nhận đủ số thẻ vàng theo quy định để phải vắng mặt ở trận đấu tiếp theo. Trong trường hợp đó, cuộc chạm trán mới đây với Tampines Rovers chính là thời điểm án phạt có hiệu lực.

Dù vậy, Mauk và Alves vẫn thi đấu ngay từ đầu, thậm chí tiền đạo gốc Brazil còn trực tiếp ghi bàn trong trận thắng đậm của đội bóng ngành công an.

Tiền đạo Rogerio Alves ghi bàn ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two

Đáng chú ý, theo luật của AFC, nếu cầu thủ chỉ có tối đa 2 thẻ vàng ở vòng bảng, số thẻ này sẽ được xóa khi bước vào vòng knock-out. Tuy nhiên, khi đã vượt quá con số nêu trên, án treo giò sẽ tự động được áp dụng.

Cả Mauk và Alves đều nhận thẻ vàng thứ ba trong trận thua 0-1 trước CLB Tai Po (Hồng Kông) ở lượt cuối vòng bảng. Đây chính là điểm mấu chốt khiến Công an Hà Nội đối diện rủi ro lớn.

Ở mùa giải trước, Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) từng bị xử thua 0-3 trước Lion City Sailors (Singapore) ở trận tứ kết lượt đi AFC Champions League Two dù trước đó đã giành chiến thắng 6-1.

Nguyên nhân là vì đại diện đất nước mặt trời mọc đã tung vào sân tân binh Valère Germain, cầu thủ vốn đang thụ án treo giò.

Án phạt của AFC đã thay đổi hoàn toàn cục diện giải đấu. Ở trận lượt về, đội bóng Singapore cầm hòa 1-1 trước đối thủ Nhật Bản, qua đó tiến vào bán kết. Tại đây, Lion City Sailors làm nên lịch sử khi trở thành CLB Singapore đầu tiên góp mặt ở trận chung kết châu lục.

Tiền vệ Stefan Mauk (trái) vẫn thi đấu dù đáng ra phải chấp hành án treo giò

Hiện tại, Tampines Rovers chưa chính thức gửi đơn khiếu nại song được cho là đã nhận thông tin AFC đang rà soát vụ việc. Theo dự kiến, phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra trước khi 2 đội tái đấu vào ngày 18-2 tại sân vận động Jalan Besar.

Nếu bị xử thua 0-3, đoàn quân HLV Mano Polking cần đánh bại đại diện Singapore với cách biệt ít nhất 4 bàn ở trận lượt về để giành vé vào vòng tứ kết AFC Champions League Two mùa này.



