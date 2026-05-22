Pháp luật

Công an kiểm tra một phòng trọ ở Ba Đồn, nhiều bí mật dần lộ diện

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Thuê phòng trọ để sử dụng ketamine và thuốc lắc, nhóm thanh niên ở Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị bị công an triệu tập, bắt giữ khẩn cấp.

Công an Ba Đồn triệt phá nhóm sử dụng ma túy trái phép năm 2026 - Ảnh 1.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của Đoàn Văn Mười

Ngày 21-5, Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá một nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ trên địa bàn, đồng thời bắt giữ thêm một đối tượng là kẻ cung cấp ma túy cho nhóm này.

Các đối tượng bị phát hiện gồm P.N.D.Q. (23 tuổi, trú phường Ba Đồn), N.V.Th. (31 tuổi, phường Bắc Gianh), P.N.A. (22 tuổi) và Ng.H.T. (27 tuổi, cùng trú xã Quảng Trạch).

Qua triệu tập xét nghiệm, lực lượng công an xác định cả 4 người đều dương tính với ma túy dạng ketamine và thuốc lắc.

Theo cơ quan điều tra, quá trình xác minh cho thấy hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ và dữ liệu đã thu thập. Nhóm này được xác định đã thuê một phòng trọ trên địa bàn phường Ba Đồn để sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an phường Ba Đồn phối hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an phường Bắc Gianh bắt giữ Đoàn Văn Mười (26 tuổi, trú phường Bắc Gianh; hiện ở phường Ba Đồn). Mười bị xác định là người cung cấp ma túy cho nhóm trên sử dụng.

Lực lượng chức năng sau đó tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Ng.V.Th. cùng hai nơi ở của Đoàn Văn Mười, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với P.N.D.Q., N.V.Th., P.N.A. và Đoàn Văn Mười. Các đối tượng đã bị di lý đến Trại tạm giam Công an tỉnh để phục vụ điều tra.

Công an mời làm việc 1 phụ nữ ở Quảng Trị vì tương tác với trang "Thoibao.de"

Công an mời làm việc 1 phụ nữ ở Quảng Trị vì tương tác với trang "Thoibao.de"

(NLĐO) - Người phụ nữ ở Quảng Trị thừa nhận thiếu hiểu biết khi bình luận, tương tác với trang Facebook có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước

Nhiều nghi phạm ra đầu thú sau một vụ án bất ngờ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau khi bắt quả tang nam thanh niên tàng trữ 200 viên hồng phiến, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố các đối tượng liên quan.

Lộ người đứng sau “lô hàng nguy hiểm” ở Quảng Trị

(NLĐO) - Tổ công tác của PC03 Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang Phạm Thế Nam đang có hành vi bốc xếp hàng cấm lên ô tô

Quảng Trị đường dây ma tuý công an phường Ba Đồn ma túy Ba Đồn Đoàn Văn Mười phòng thọ
