Công an kiểm tra một phòng trọ ở Ba Đồn, nhiều bí mật dần lộ diện

Cơ quan công an khám xét nơi ở của Đoàn Văn Mười

Ngày 21-5, Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá một nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ trên địa bàn, đồng thời bắt giữ thêm một đối tượng là kẻ cung cấp ma túy cho nhóm này.

Các đối tượng bị phát hiện gồm P.N.D.Q. (23 tuổi, trú phường Ba Đồn), N.V.Th. (31 tuổi, phường Bắc Gianh), P.N.A. (22 tuổi) và Ng.H.T. (27 tuổi, cùng trú xã Quảng Trạch).

Qua triệu tập xét nghiệm, lực lượng công an xác định cả 4 người đều dương tính với ma túy dạng ketamine và thuốc lắc.

Theo cơ quan điều tra, quá trình xác minh cho thấy hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ và dữ liệu đã thu thập. Nhóm này được xác định đã thuê một phòng trọ trên địa bàn phường Ba Đồn để sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an phường Ba Đồn phối hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an phường Bắc Gianh bắt giữ Đoàn Văn Mười (26 tuổi, trú phường Bắc Gianh; hiện ở phường Ba Đồn). Mười bị xác định là người cung cấp ma túy cho nhóm trên sử dụng.

Lực lượng chức năng sau đó tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Ng.V.Th. cùng hai nơi ở của Đoàn Văn Mười, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với P.N.D.Q., N.V.Th., P.N.A. và Đoàn Văn Mười. Các đối tượng đã bị di lý đến Trại tạm giam Công an tỉnh để phục vụ điều tra.