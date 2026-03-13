HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Công an làm việc với người quản lý gần 700 nhóm Facebook đặt tên theo xã, phường

Như Quỳnh

(NLĐO) - Công an đã làm việc với người tạo lập, quản lý gần 700 trang, hội Facebook lấy tên địa phương của nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày 13-3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh này đã xác minh trường hợp một người lập, quản lý gần 700 nhóm Facebook đặt tên theo các xã, phường ở Thái Nguyên và nhiều tỉnh, thành khác.

Các nhóm địa phương này còn dùng hình ảnh lá cờ đỏ búa liềm có thêm ngôi sao màu vàng không phải cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và gắn thêm dòng chữ "nhóm chính thức".

- Ảnh 1.

Công an làm việc với N.S.T.. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện nhiều nhóm Facebook đặt tên theo các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Trên ảnh bìa đại diện của các nhóm này sử dụng các hình ảnh biểu trưng của Đảng và Nhà nước không đúng quy định, như cờ đỏ in hình "búa liềm bên trên có ngôi sao màu vàng" không phải là cờ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam và kèm dòng chữ "NHÓM CHÍNH THỨC".

Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng xác định được người lập, điều hành các nhóm trên là N.S.T. (SN 1997), ở xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).

Tại cơ quan công an, N.S.T. đã thừa nhận là người tạo lập, quản lý 92 nhóm Facebook đặt tên nhóm theo 92 địa danh xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, người này còn tạo lập và quản lý gần 700 hội, nhóm mang tên xã, phường của một số tỉnh, thành khác như: TPHCM, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Bình, Tây Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Phú Thọ, Cao Bằng...

Theo cơ quan công an, việc cá nhân lập, điều hành nhiều trang, nhóm lấy tên các địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ như đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng. Đây cũng là hành vi xâm phạm uy tín của chính quyền địa phương...

Ngoài ra, người này còn liên quan đến các hành vi bị cấm về cung cấp, chia sẻ thông tin, sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu của các tổ chức khác không được phép và nhiều quy định khác của Luật An ninh mạng. Quá trình làm việc, N.S.T. đã nhận thức được hành vi của mình, tự giác xóa bỏ các nhóm Facebook trên và cam kết không tái phạm.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xác minh, làm rõ.

