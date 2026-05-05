Bạn đọc

Công an một phường ở TPHCM thông báo tin vui cho người dân

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an một phường ở TPHCM đã thông báo nhiều tin vui cho người dân nhờ ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh điện tử mức độ 2

Thời gian gần đây, Công an phường Xuân Hoà liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp người dân bị đánh rơi hoặc để quên tài sản cá nhân như ví tiền, giấy tờ tùy thân, điện thoại… 

Nhờ ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh điện tử mức độ 2, lực lượng Công an phường Xuân Hoà (TPHCM) đã nhanh chóng tra cứu thông tin, xác minh danh tính và liên hệ với chủ sở hữu để kịp thời trao trả tài sản. 

Nhiều trường hợp chỉ trong thời gian ngắn đã tìm được người đánh mất, góp phần hạn chế thiệt hại và tạo niềm tin trong nhân dân.

Công an một phường ở TPHCM thông báo tin vui cho người dân - Ảnh 1.

Công an một phường ở TPHCM thông báo tin vui cho người dân - Ảnh 2.

Người dân vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi

Thực tế cho thấy, việc tích hợp đầy đủ thông tin cá nhân trên nền tảng định danh điện tử mức 2 đã giúp quá trình xác minh trở nên nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn rất nhiều so với phương thức truyền thống. 

Chỉ với vài thao tác tra cứu, cán bộ công an có thể tiếp cận dữ liệu cần thiết để xác định chủ nhân tài sản, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Từ những lợi ích thiết thực đó, Công an phường Xuân Hoà khuyến nghị người dân chủ động đăng ký tài khoản định danh điện tử và sớm nâng cấp lên mức độ 2. 

Đây không chỉ là yêu cầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia mà còn mang lại nhiều tiện ích trong đời sống hàng ngày. Khi sử dụng định danh điện tử mức 2, người dân có thể dễ dàng xác thực danh tính, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, lưu trữ và tra cứu thông tin cá nhân một cách an toàn, nhanh chóng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng lưu ý người dân cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản cá nhân, đồng thời tận dụng các tiện ích công nghệ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. 

Việc cập nhật đầy đủ thông tin định danh không chỉ giúp cơ quan chức năng hỗ trợ hiệu quả khi xảy ra sự cố mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Công an phường Xuân Hoà khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong việc đăng ký và nâng cấp tài khoản định danh điện tử.

Người dân có thể trực tiếp đến trụ sở để được tư vấn nhanh chóng, tận tình, qua đó từng bước tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số trong thời đại mới.

Mang cuốc đi hỗn chiến, 11 người bị Công an TPHCM khởi tố

