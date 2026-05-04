Một đội thuộc Công an TPHCM nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 4-5, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ công bố Quyết định, trao tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho Đội Khám nghiệm hiện trường thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự.

Dự Lễ Công bố có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì buổi lễ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dự Lễ Công bố Quyết định

Đội Khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự được xác định là "chốt chặn khoa học" của hoạt động điều tra hình sự, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho tập thể Đội Khám nghiệm hiện trường

Đội cung cấp căn cứ khoa học làm cơ sở vững chắc trong chứng minh tội phạm và người phạm tội, là yếu tố then chốt mang tính quyết định trong việc bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần hạn chế thấp nhất oan sai và không bỏ lọt tội phạm trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Ông Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng tập thể Đội Khám nghiệm hiện trường

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Đội khám nghiệm hiện trường đã được Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" vì thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ tin tưởng cán bộ chiến sĩ Đội Khám nghiệm hiện trường nói riêng và Phòng Kỹ thuật hình sự nói chung luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là lực lượng "đi trước một bước" trong điều tra, khám phá án và thời gian tới, tiếp tục phát huy thành quả đạt được, nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng trong dịp này, tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo TPHCM do trước đó đã vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 17-4-2026.



