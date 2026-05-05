Pháp luật

Công an TPHCM tìm 2 nạn nhân của người đàn ông 46 tuổi

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tìm 2 nạn nhân của đối tượng Nguyễn Mạnh Cường

Ngày 5-5, Công an TPHCM cho biết đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Mạnh Cường (45 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM) thực hiện.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Công an TPHCM thông báo tìm 2 người có liên quan, gồm: bà Nguyễn Thị Loan (72 tuổi) và ông Nguyễn Nhật Tiến Ngọc (36 tuổi), cùng đăng ký thường trú tại đường Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc, TPHCM. 

Công an TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường

Qua xác minh, bà Loan và ông Ngọc hiện không thực tế sinh sống tại địa chỉ nêu trên. Công an TPHCM đề nghị 2 người này nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thao (số điện thoại: 0936.352.979) để làm việc.

Theo hồ sơ vụ án, Cường là lao động tự do nhưng đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có các mối quan hệ để đăng ký biển số xe ô tô đẹp theo yêu cầu.

Cường còn tự xưng là cán bộ đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có khả năng liên hệ Tòa án Nhân dân Tối cao và quen biết Cục Thi hành án dân sự để giúp người dân nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin lời Cường, các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người quen do Cường cung cấp. 

Sau khi nhận tiền, Cường sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Khi bị các bị hại nghi ngờ, Cường tiếp tục đưa ra các thông tin giả như: 

Đang chờ nhận tiền trích thưởng vận chuyển cát san lấp, hoặc đề nghị cơ quan thẩm quyền thu hồi biển số cũ để cấp biển mới cho bị hại nhằm kéo dài thời gian chiếm đoạt.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 2,69 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Mang cuốc đi hỗn chiến, 11 người bị Công an TPHCM khởi tố

(NLĐO) - Hai nhóm thanh thiếu niên mang theo cuốc, dao, xẻng đi hỗn chiến và 11 người đã bị Công an TPHCM khởi tố

Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ giật cọc vé số của người nghèo

(NLĐO) - Chỉ sau vài tiếng gây án, đối tượng đã bị Công an TPHCM tìm đến nhà trọ bắt giữ

Công an TPHCM khám xét nhiều nơi, bắt 12 người

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM, bắt 12 người và thu giữ nhiều tang vật liên quan

