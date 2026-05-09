Pháp luật

Công an TPHCM ra quân, nhiều người bị phạt cùng một hành vi vi phạm

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đồng loạt ra quân, phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt nhiều người với cùng hành vi vi phạm

Ngày 9-5, Công an xã Bình Hưng (TPHCM) cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt ông Phạm Đình H. (SN 1983).

Trước đó, trong quá trình tuần tra, Công an xã Bình Hưng phát hiện ông H. do có hành vi phát tờ rơi quảng cáo trái quy định trên địa bàn. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã mời ông H. về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. 

Công an TPHCM ra quân, nhiều người bị phạt một hành vi giống nhau - Ảnh 1.

Công an xã Bình Hưng (TPHCM) lập biên bản ông H.

Công an xã Bình Hưng đã lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục xác minh các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm nếu có vi phạm. 

Cũng liên quan đến hành vi này, ngày 8-5, trong lúc tuần tra, Công an phường Tân Uyên phát hiện Phạm Thị H. (SN 1991) và Nguyễn Văn T. (SN 1986) dán quảng cáo trái phép với nội dung “Đăng ký lắp đặt wifi" tại nhiều khu vực công cộng trên địa bàn. 

Công an TPHCM ra quân, nhiều người bị phạt một hành vi giống nhau - Ảnh 2.

Hai người bị bắt quả tang dán quảng cáo "bẩn"

Hai người sau đó được mời về trụ sở làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Tân Uyên phối hợp lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu các đối tượng cam kết không tái phạm và trực tiếp tháo gỡ toàn bộ quảng cáo đã dán trái phép. 

Công an TPHCM ra quân, nhiều người bị phạt một hành vi giống nhau - Ảnh 3.

Công an xã Nhuận Đức bắt quả tang Nguyễn Đức T. dán quảng cáo sai quy định

Trước đó, ngày 6-5, Công an xã Nhuận Đức đã bắt quả tang Nguyễn Đức T. (SN 2006) đang thực hiện hành vi dán quảng cáo sai quy định tại khu vực công cộng ở Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

Ngay sau đó, Công an xã Nhuận Đức đã phối hợp lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với T.; đồng thời yêu cầu T. bóc gỡ, dọn dẹp sạch sẽ những quảng cáo đã dán trái phép.

Công an TPHCM kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay cho hành vi quảng cáo trái phép, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

(NLĐO) - Sau thời gian dài theo dõi, Công an TPHCM đã bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn cùng 3 nhân viên thân cận

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát

(NLĐO) - Công an TPHCM kiểm tra một căn hộ và phát hiện nhiều hành vi trái pháp luật

Công an TPHCM tiếp nhận 4 công dân bị trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM tiếp nhận 4 công dân bị Campuchia trục xuất, trong đó có một đối tượng bị truy nã

