Ngày 9-5, Công an xã Bình Hưng (TPHCM) cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt ông Phạm Đình H. (SN 1983).

Trước đó, trong quá trình tuần tra, Công an xã Bình Hưng phát hiện ông H. do có hành vi phát tờ rơi quảng cáo trái quy định trên địa bàn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã mời ông H. về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an xã Bình Hưng (TPHCM) lập biên bản ông H.

Công an xã Bình Hưng đã lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục xác minh các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Cũng liên quan đến hành vi này, ngày 8-5, trong lúc tuần tra, Công an phường Tân Uyên phát hiện Phạm Thị H. (SN 1991) và Nguyễn Văn T. (SN 1986) dán quảng cáo trái phép với nội dung “Đăng ký lắp đặt wifi" tại nhiều khu vực công cộng trên địa bàn.

Hai người bị bắt quả tang dán quảng cáo "bẩn"

Hai người sau đó được mời về trụ sở làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Tân Uyên phối hợp lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu các đối tượng cam kết không tái phạm và trực tiếp tháo gỡ toàn bộ quảng cáo đã dán trái phép.

Công an xã Nhuận Đức bắt quả tang Nguyễn Đức T. dán quảng cáo sai quy định

Trước đó, ngày 6-5, Công an xã Nhuận Đức đã bắt quả tang Nguyễn Đức T. (SN 2006) đang thực hiện hành vi dán quảng cáo sai quy định tại khu vực công cộng ở Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

Ngay sau đó, Công an xã Nhuận Đức đã phối hợp lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với T.; đồng thời yêu cầu T. bóc gỡ, dọn dẹp sạch sẽ những quảng cáo đã dán trái phép.