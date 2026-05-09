Ngày 9-5, Công an xã Bình Hưng (TPHCM) cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt ông Phạm Đình H. (SN 1983).
Trước đó, trong quá trình tuần tra, Công an xã Bình Hưng phát hiện ông H. do có hành vi phát tờ rơi quảng cáo trái quy định trên địa bàn.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã mời ông H. về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
Công an xã Bình Hưng đã lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục xác minh các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm nếu có vi phạm.
Cũng liên quan đến hành vi này, ngày 8-5, trong lúc tuần tra, Công an phường Tân Uyên phát hiện Phạm Thị H. (SN 1991) và Nguyễn Văn T. (SN 1986) dán quảng cáo trái phép với nội dung “Đăng ký lắp đặt wifi" tại nhiều khu vực công cộng trên địa bàn.
Hai người sau đó được mời về trụ sở làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Tân Uyên phối hợp lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu các đối tượng cam kết không tái phạm và trực tiếp tháo gỡ toàn bộ quảng cáo đã dán trái phép.
Trước đó, ngày 6-5, Công an xã Nhuận Đức đã bắt quả tang Nguyễn Đức T. (SN 2006) đang thực hiện hành vi dán quảng cáo sai quy định tại khu vực công cộng ở Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.
Công an TPHCM kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay cho hành vi quảng cáo trái phép, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp.
