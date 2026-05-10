Công an TPHCM liên tục bắt quả tang vi phạm, nhiều người phải viết cam kết

Ngày 10-5, Công an TPHCM cho biết đã đồng loạt tổ chức các đợt ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định tại nhiều địa bàn như phường Bình Trị Đông, Bình Thới, Thủ Đức, Trung Mỹ Tây, Phú Thọ Hòa, xã Phú Hòa Đông.

Xử lý nhiều số điện thoại nghi vấn

Qua 6 lượt ra quân, hơn 350 lượt cán bộ, đoàn viên và lực lượng tại chỗ đã tham gia. Kết quả, hơn 1.580 sản phẩm quảng cáo sai quy định được bóc xóa, tháo gỡ; hơn 380 hộ dân được tuyên truyền, vận động ký cam kết “Trước nhà không dán quảng cáo trái phép”.

Công an TPHCM phối hợp nhiều lực lượng tham gia

Đồng thời, lực lượng đoàn viên cũng thu thập 17 số điện thoại nghi vấn sử dụng để vi phạm pháp luật chuyển cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định.

Chuyển cơ quan điều tra các số điện thoại nghi vấn

Thông qua chương trình, Công an TPHCM kêu gọi người dân không treo, dán quảng cáo trái phép tại nơi công cộng; không sử dụng các dịch vụ quảng cáo không đúng quy định, nhất là tín dụng đen; đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp vi phạm.

Nhiều người viết cam kết

Ngày 9-5, Công an xã Hóc Môn, TPHCM phát hiện Nguyễn Văn T. (SN 1996) đang dán quảng cáo sai quy định trên tuyến đường Song hành quốc lộ 22 nên mời về trụ sở làm việc.

Nguyễn Văn T. cùng tờ cam kết và số quảng cáo chưa kịp dán Tại cơ quan công an, T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an đã phối hợp lập biên bản xử lý hành chính, yêu cầu viết cam kết. Công an yêu cầu T. khắc phục, xoá quảng cáo đã dán Đồng thời yêu cầu T. trực tiếp thực hiện việc tẩy xóa, bóc gỡ toàn bộ các nội dung quảng cáo trái phép đã dán nhằm khắc phục hậu quả, trả lại mỹ quan đô thị trên tuyến đường.

Công an yêu cầu ông Lê Hữu T. tự tháo quảng cáo trái phép Công an TPHCM bắt hàng loạt đối tượng truy nã Ngày 7-5, Công an phường Tân Định phát hiện Lê Hữu T. (SN 1995) đang dán quảng cáo sai quy định trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định nên mời về trụ sở công an phường để làm việc. Tại đây, ông T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an phường Tân Định đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng. Đồng thời, buộc ông T. viết cam kết và trực tiếp thực hiện việc tẩy xóa, bóc gỡ toàn bộ các nội dung quảng cáo trái phép đã dán.



