Công an TPHCM liên tục bắt quả tang vi phạm, nhiều người phải viết cam kết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM liên tục bắt quả tang vi phạm, nhiều người phải viết cam kết

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM và công an các phường xã liên tục ra quân, bắt quả tang nhiều người vi phạm, xử phạt hành chính và yêu cầu viết cam kết

Ngày 10-5, Công an TPHCM cho biết đã đồng loạt tổ chức các đợt ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định tại nhiều địa bàn như phường Bình Trị Đông, Bình Thới, Thủ Đức, Trung Mỹ Tây, Phú Thọ Hòa, xã Phú Hòa Đông.

Xử lý nhiều số điện thoại nghi vấn

Qua 6 lượt ra quân, hơn 350 lượt cán bộ, đoàn viên và lực lượng tại chỗ đã tham gia. Kết quả, hơn 1.580 sản phẩm quảng cáo sai quy định được bóc xóa, tháo gỡ; hơn 380 hộ dân được tuyên truyền, vận động ký cam kết “Trước nhà không dán quảng cáo trái phép”. 

Công an TPHCM liên tục bắt quả tang vi phạm, nhiều người phải viết cam kết - Ảnh 1.

Công an TPHCM liên tục bắt quả tang vi phạm, nhiều người phải viết cam kết - Ảnh 2.

Công an TPHCM phối hợp nhiều lực lượng tham gia

Đồng thời, lực lượng đoàn viên cũng thu thập 17 số điện thoại nghi vấn sử dụng để vi phạm pháp luật chuyển cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định.

Công an TPHCM liên tục bắt quả tang vi phạm, nhiều người phải viết cam kết - Ảnh 3.

Chuyển cơ quan điều tra các số điện thoại nghi vấn

Thông qua chương trình, Công an TPHCM kêu gọi người dân không treo, dán quảng cáo trái phép tại nơi công cộng; không sử dụng các dịch vụ quảng cáo không đúng quy định, nhất là tín dụng đen; đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp vi phạm.

Nhiều người viết cam kết

Ngày 9-5, Công an xã Hóc Môn, TPHCM phát hiện Nguyễn Văn T. (SN 1996) đang dán quảng cáo sai quy định trên tuyến đường Song hành quốc lộ 22 nên mời về trụ sở làm việc.

Công an TPHCM liên tục bắt quả tang vi phạm, nhiều người phải viết cam kết - Ảnh 4.

Nguyễn Văn T. cùng tờ cam kết và số quảng cáo chưa kịp dán

Tại cơ quan công an, T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an đã phối hợp lập biên bản xử lý hành chính, yêu cầu viết cam kết.

Công an TPHCM liên tục bắt quả tang vi phạm, nhiều người phải viết cam kết - Ảnh 5.

Công an yêu cầu T. khắc phục, xoá quảng cáo đã dán

Đồng thời yêu cầu T. trực tiếp thực hiện việc tẩy xóa, bóc gỡ toàn bộ các nội dung quảng cáo trái phép đã dán nhằm khắc phục hậu quả, trả lại mỹ quan đô thị trên tuyến đường.


Công an TPHCM liên tục bắt quả tang vi phạm, nhiều người phải viết cam kết - Ảnh 6.

Công an yêu cầu ông Lê Hữu T. tự tháo quảng cáo trái phép

Ngày 7-5, Công an phường Tân Định phát hiện Lê Hữu T. (SN 1995) đang dán quảng cáo sai quy định trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định nên mời về trụ sở công an phường để làm việc.

Tại đây, ông T.  thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an phường Tân Định đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng.

Đồng thời, buộc ông T. viết cam kết và trực tiếp thực hiện việc tẩy xóa, bóc gỡ toàn bộ các nội dung quảng cáo trái phép đã dán.


Trước đó, chiều 9-5, tổ công tác Công an phường An Lạc (TPHCM) phát hiện ông Nguyễn Đinh Duy T. (SN 1975) đang ngồi trên xe máy trên đường Kinh Dương Vương, có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Lực lượng công an phát hiện ông T. cầm trên tay tờ giấy ghi nội dung "Cho thuê nhà 07036624xx(LH: Chú Lộc)" và chuẩn bị dán lên tường nhà dân. Tổ công tác đã mời đương sự về trụ sở để làm việc.

Ông T. thừa nhận hành vi dán quảng cáo sai quy định. Công an phường An Lạc đã lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu đương sự cam kết không tái phạm và tháo gỡ, tẩy xóa các nội dung quảng cáo trái phép đã dán trước đó.

Tin liên quan

Công an TPHCM ra quân, nhiều người bị phạt cùng một hành vi vi phạm

Công an TPHCM ra quân, nhiều người bị phạt cùng một hành vi vi phạm

(NLĐO) - Công an TPHCM đồng loạt ra quân, phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt nhiều người với cùng hành vi vi phạm

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

(NLĐO) - Sau thời gian dài theo dõi, Công an TPHCM đã bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn cùng 3 nhân viên thân cận

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát

(NLĐO) - Công an TPHCM kiểm tra một căn hộ và phát hiện nhiều hành vi trái pháp luật

TPHCM Công an TPHCM Hóc Môn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo