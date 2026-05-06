HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM kiểm tra một căn hộ và phát hiện nhiều hành vi trái pháp luật

Ngày 6-5, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam ông Vy Văn Linh (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát) và bà Trần Thị Hiên (SN 1988, vợ ông Linh, kế toán Công ty Thủy Mộc Phát) để điều tra hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM phối hợp Công an phường Chánh Phú Hòa phát hiện tại một căn hộ trên địa bàn tụ tập nhiều người nước ngoài có nghi vấn vi phạm pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát - Ảnh 1.

Công an TPHCM bắt vợ chồng giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát

Kiểm tra đột xuất, Công an TPHCM phát hiện 11 người nước ngoài, quốc tịch Bangladesh không có thông tin khai báo tạm trú, không xuất trình hộ chiếu, thị thực khi cơ quan chức năng yêu cầu, trong đó 10/11 người nước ngoài quá hạn tạm trú.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định vợ chồng ông Linh biết rõ 10/11 người nước ngoài quá hạn tạm trú tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, vợ chồng ông Linh vẫn hỗ trợ thuê chỗ ở, thuê phương tiện chuyên chở hàng ngày đến nơi làm việc, thuê mướn để làm việc, trả lương cho 11 người nước ngoài, vi phạm về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" .

Doanh nghiệp, tổ chức khi sử dụng người nước ngoài làm việc cần thực hiện đầy đủ thủ tục mời, bảo lãnh cấp thị thực và giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức khi phát hiện người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, theo đúng quy định.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ giật cọc vé số của người nghèo

Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ giật cọc vé số của người nghèo

(NLĐO) - Chỉ sau vài tiếng gây án, đối tượng đã bị Công an TPHCM tìm đến nhà trọ bắt giữ

Công an TPHCM khám xét nhiều nơi, bắt 12 người

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM, bắt 12 người và thu giữ nhiều tang vật liên quan

Một câu chuyện đặc biệt của Công an TPHCM

(NLĐO) - Công an TPHCM đã vẽ nên một câu chuyện đẹp, tìm lại danh phận cho đứa trẻ, khiến cộng đồng rưng rưng vì cái kết có hậu

xuất nhập cảnh Công an TPHCM Công ty Thuỷ Mộc Phát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo