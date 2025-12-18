HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Công an Quảng Ngãi rà soát dự án "Nuôi em"

T.Trực

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Ngãi đang rà soát toàn bộ tổ chức, cá nhân liên quan dự án "Nuôi em" trên địa bàn.

Ngày 18-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đang triển khai rà soát toàn bộ các tổ chức, cá nhân, dự án thiện nguyện có liên quan đến dự án "Nuôi em" đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Việc rà soát được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, về việc tổng kiểm tra, xác minh các hoạt động thiện nguyện liên quan đến dự án "Nuôi em" tại nhiều địa phương.

Công an Quảng Ngãi rà soát dự án Nuôi Em - Ảnh 1.

Bữa trưa trẻ em vùng cao Quảng Ngãi. Ảnh minh họa

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đơn vị, tổ chức, đoàn thể, dự án thiện nguyện có liên quan khẩn trương rà soát và cung cấp hồ sơ, tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ quản lý. Nội dung cung cấp gồm: Danh sách các đơn vị, tổ chức tham gia dự án; danh sách mã học sinh được hỗ trợ; hóa đơn, chứng từ thu – chi sau khi tiếp nhận tiền hỗ trợ cùng các tài liệu liên quan khác.

Do thời gian gấp, Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị quan tâm phối hợp, hoàn thành việc rà soát và gửi kết quả về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ 174 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) chậm nhất trong ngày 19-12-2025.

Trước đó, chiều 15-12, tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Lê Khắc Sơn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã thông tin về quá trình xác minh dự án "Nuôi em".

Theo Đại tá Lê Khắc Sơn, Cục Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng xác minh hoạt động của dự án tại 13 tỉnh, thành phố. Đồng thời, chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương làm rõ việc có hay không dấu hiệu trục lợi trong hoạt động của dự án thiện nguyện này.


