Công an Thanh Hóa: Đấu tranh phòng chống tội phạm "lấy phòng ngừa làm trọng"

Ngày 23-12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa, chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm cần thực hiện nghiêm phương châm "lấy phòng ngừa làm trọng". Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo báo cáo, năm 2025, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an Thanh Hóa đã phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tội phạm về trật tự an toàn xã hội giảm 36,86% so với năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đứng đầu toàn quốc về tỉ lệ điều tra, khám phá tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (đạt 100%); đứng thứ 2 toàn quốc về tỉ lệ kéo giảm số vụ án tạm đình chỉ; đứng thứ 5 toàn quốc về giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, đạt tỉ lệ trên 94,2% và kéo giảm đối tượng truy nã.

Công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt, triệt xóa 3 băng, nhóm với 77 đối tượng hoạt động phức tạp trong thời gian dài. Nhiều chuyên án, vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy được điều tra, xử lý đánh trúng, đánh đúng vào gốc rễ tội phạm, được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng, như: vụ án liên quan đến sai phạm trong hệ sinh thái Công ty Đông Á; chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tại nhiều tỉnh, TP trong cả nước, khởi tố 18 bị can; điều tra, khởi tố 4 bị can về các tội "buôn lậu", "trốn thuế" liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng bạc.

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Bộ Công an tặng Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Công tác phòng chống ma túy tiếp tục được triển khai bài bản, khoa học và hiệu quả. Các đơn vị vừa làm tốt công tác quản lý số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, vừa chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm ma túy. Trong năm, đã khởi tố 376 vụ, 875 bị can phạm tội về ma túy; thu giữ 3,3 kg heroin và gần 90.000 viên ma túy tổng hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả nổi bật mà công an các đơn vị, địa phương đạt được trong công tác phòng chống tội phạm năm 2025.

Đồng thời, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm chỉ đạo "lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm" và "bắt một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm tạo điểm nhấn riêng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đó là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chủ động nhận diện sớm, đúng, trúng các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong quân chúng nhân dân. Thực hiện quyết liệt mục tiêu xây dựng "xã, phường không ma túy" tiến tới "tỉnh không ma túy".

Trong công tác phòng ngừa tội phạm, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, thực chất, trong đó phòng ngừa xã hội là nền tảng, phòng ngừa nghiệp vụ là nòng cốt; tổ chức hiệu quả các chiến dịch tuyên truyền, trong đó chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tuyên truyền…

Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm yêu cầu "cao điểm phải hiệu quả hơn hoạt động thường xuyên"; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và công tác điều tra hình sự, chấp hành nghiêm pháp luật, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.