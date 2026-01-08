Công an thông báo tìm chủ sở hữu của 22 con chồn hương

Ngày 8-1, Công an xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra và xử lý theo quy định vụ phát hiện 22 con chồn hương chưa rõ nguồn gốc,

Công an xã Quách Phẩm bàn giao 22 con chồn hương cho hạt kiểm lâm chăm sóc. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, trong lúc tuần tra trên các tuyến sông trước đó thì tổ công tác của Công an xã Quách Phẩm phát hiện đối tượng điều khiển vỏ lãi có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này, đối tượng đã để lại vỏ lãi có túi đựng 22 con chồn hương rồi bỏ chạy. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản và bàn giao 22 con chồn hương này cho Hạt Kiểm lâm Đầm Dơi chăm sóc.

Công an xã Quách Phẩm thông báo tìm chủ sở hữu đối với tang vật nêu trên. Người dân có thể liên hệ qua số điện thoại 0958.114.411 hoặc trực tiếp đến trụ sở Công an xã Quách Phẩm tại ấp Cái Keo để phối hợp giải quyết theo quy định.







