Công an tỉnh Đồng Tháp liên tục lập công trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai và thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Lễ ra quân tấn công tội phạm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, không để bị động và bất ngờ, lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó đạt được những kết quả nổi bật, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chủ động triển khai cao điểm

Ngay từ khi triển khai cao điểm vào ngày 15-12, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Cảnh sat giao thông phát hiện 2 đối tượng duong tính chất ma tuý

Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng. Bên cạnh đó phải chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy, cờ bạc, trộm cắp tài sản; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; tăng cường quản lý đối tượng, nhất là số đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư hỏng; tổ chức các đợt cao điểm tuần tra khép kín địa bàn vào ban đêm, tạo sức răn đe mạnh mẽ đối với các loại tội phạm.

Liên tục phá án

Trong quá trình thực hiên cao điểm, Công an tỉnh Đồng Tháp đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Điển hình, tại địa bàn xã Cái Bè, qua công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, lúc 1 giờ ngày 24-12, trên tuyến Tỉnh lộ 864, đoạn thuộc ấp An Ninh, xã Cái Bè, Công an xã Cái Bè phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe môtô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng công an, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy nhưng bị khống chế, làm việc ngay sau đó.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 1 viên thuốc màu hồng gói trong túi giấy và 1 bịch chứa tinh thể màu trắng.

Hai đối tượng thừa nhận đó là ma túy dạng thuốc lắc và ma túy đá. Qua làm việc, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Đức Phát (SN 2003; ngụ ấp An Lợi, xã Cái Bè) và Quách Nguyễn Bảo Tấn (SN 2006; ngụ ấp 2, xã Cái Bè.

Phát khai nhận mua thuốc lắc và ma túy đá với giá 3 triệu đồng và rủ Tấn sử dụng thì bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, bắt quả tang. Công an xã Cái Bè thu giữ tang vật liên, tiếp tục điều tra, xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật.

Liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên các tuyến kênh nội địa đã phát hiện và xử lý 2 đối tượng.

Theo đó, ngày 26-12, trong lúc tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến kênh Chợ Gạo, đoạn thuộc thủy phận xã Bình Ninh, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn thuộc phòng Cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra phương tiện thủy mang số hiệu BN – 2759 do Nguyễn Huy Thiếp (SN 1986; cư trú TP Hải Phòng) điều khiển, đi cùng Đặng Văn Chung (SN 1982; ngụ tỉnh Bắc Ninh.

Phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, kết quả cả 2 dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao 2 đối tượng cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Việc kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông, nhất là trên đường thủy, góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời đây là kết quả thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an trong đấu tranh với các hành vi vi phạm có liên quan đến ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Củng cố niềm tin của nhân dân

Bên cạnh tội phạm ma túy, tệ nạn cờ bạc, nhất là hình thức đá gà ăn tiền, cũng được lực lượng công an tập trung đấu tranh, triệt phá.

Theo đó, ngày 26-12, tại xã Vĩnh Bình, công an xã đã kịp thời phát hiện, triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà được thua bằng tiền tại một hộ dân thuộc ấp Thanh Hiệp.

Hiện trường vụ bắt cờ bạc tại xã Vĩnh Bình

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 42 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 1 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 2 con gà; tạm giữ gần 10 triệu đồng, 11 điện thoại di đông, 12 xe mô tô và 13 đối tượng liên quan đến tụ điểm cờ bạc.

Vụ việc đang được Công an xã Vĩnh Bình tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Việc Công an xã Vĩnh Bình chủ động phát hiện, xử lý vụ việc cho thấy tinh thần quyết tâm thực hiện cao điểm từ công an tỉnh đến công an cơ sở.

Không để hình thành các tụ điểm cờ bạc phức tạp, nhất là trong thời điểm giáp Tết, lực lượng công an đã góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ tệ nạn xã hội.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu, Công an phường Thới Sơn đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp xe mô tô chỉ sau thời gian ngắn gây án.

Trước đó, trong các ngày 6, 14 và 23-12, Công an phường Thới Sơn tiếp nhận tin báo của 3 người dân về việc bị mất trộm xe mô tô, tổng tài sản thiệt hại của 3 vụ trộm gần 50 triệu đồng.

Đối tượng Ngô Hoàng Trí

Công an phường đã khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp tài sản là Ngô Hoàng Trí (SN 1989; cư trú tỉnh Vĩnh Long).

Ngay sau khi xác định đối tượng, ngày 25-12, Công an phường Thới Sơn đã tiến hành bắt giữ Ngô Hoàng Trí khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Qua làm việc ban đầu, đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Tiến hành điều tra, Trí khai nhận ngoài các vụ trộm trên địa bàn phường Thới Sơn, đối tượng đã thực hiện thêm 1 vụ trộm xe mô tô của 1 hộ dân trên địa bàn phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long vào ngày 24-12.

Trí là đối tượng nghiện ma túy, đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện đang có lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long nhưng đang lẩn trốn.

Công an phường Thới Sơn đã tiến hành bàn giao đối tượng Trí cho Công an tỉnh Vĩnh Long, đồng thời tiếp tục phối hợp để điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng công an cơ sở mà còn góp phần trấn an dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm. Những kết quả đạt được trong những ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Đồng Tháp đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.



