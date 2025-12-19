Công an TPHCM kết luận vụ tài xế có dấu hiệu say xỉn cố tình hoán đổi vị trí lái ô tô

Ngày 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ và kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Hoàng Văn Hiếu (SN 1991) và Phạm Văn Thành (SN 1995, cùng ngụ Hải Phòng) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo kết luận điều tra, tối 16-7, tổ tuần tra Đội CSGT Nam Sài Gòn - Phòng CSGT Công an TPHCM do Thượng úy Hà Đức Anh làm tổ trưởng phát hiện ô tô Hyundai Accent lưu thông do Hoàng Văn Hiếu - có dấu hiệu say xỉn - điều khiển.

Lực lượng CSGT Công an TPHCM làm nhiệm vụ tại thời điểm xảy ra vụ việc

Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng Hiếu không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy qua nhiều tuyến đường. Khi đến trước số 22 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Thuận, TPHCM, lực lượng chức năng mới dừng được xe này.

Tại đây, Hiếu nhanh chóng đổi chỗ cho Thành ngồi vào ghế lái rồi bước xuống xe, không thừa nhận mình là người điều khiển phương tiện.

Thành tiếp tục lái xe thêm một đoạn rồi xuống nhận là tài xế, lớn tiếng cãi cự, chửi bới tổ công tác, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Hành vi này khiến nhiều người dân tụ tập quay phim, gây mất an ninh trật tự và ùn tắc giao thông.

Sau hơn 30 phút, lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường Tân Thuận khống chế, đưa 2 đối tượng và phương tiện về trụ sở.

Kết quả kiểm tra cho thấy Thành có nồng độ cồn 0,614 mg/l khí thở, còn Hiếu có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng rất cao. Trước các chứng cứ thu thập được từ camera và lời khai, cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai do không có giấy phép lái xe nên đã cố tình hoán đổi vị trí tài xế với Thành nhằm đối phó việc kiểm tra, sau đó lớn tiếng la lối, gây náo loạn để đánh lạc hướng dư luận, tạo điều kiện cho việc hợp thức hóa hành vi gian dối.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hiếu và Thành đủ yếu tố cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng".

Vụ án nêu trên cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống camera trong việc thu thập chứng cứ, góp phần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.