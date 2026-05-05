Một câu chuyện đặc biệt của Công an TPHCM

Giữa những ngày tháng 4 tại huyện Nhà Bè (TPHCM), một câu chuyện giàu tính nhân văn đã diễn ra. Từ một vụ việc hình sự, hành trình đi tìm danh phận cho một đứa trẻ chưa từng được khai sinh đã được bắt đầu, nơi pháp luật không chỉ được thực thi nghiêm minh mà còn được soi sáng bởi tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.

Trao lại danh phận, mở ra tương lai

Ngày 13-4, Công an xã Nhà Bè (TPHCM) tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong số những người liên quan có Nguyễn Phương Linh (SN 1989, ngụ Hà Nội), một phụ nữ không nơi cư trú ổn định, đi cùng đứa con nhỏ hơn 22 tháng tuổi.

Chị Nguyễn Phương Linh làm việc với Công an TPHCM

Đáng chú ý, em bé này chưa từng được đăng ký khai sinh, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, chưa xác định được cha và cũng không có người thân nhận chăm sóc.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, dù đang đối diện với những sai phạm của bản thân, Nguyễn Phương Linh vẫn không giấu được nỗi trăn trở về tương lai của con.

Người mẹ bày tỏ nguyện vọng tha thiết: Trong thời gian chấp hành án, mong con được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội để được nuôi dưỡng, học tập và lớn lên trong môi trường ổn định. Đó là mong muốn giản dị nhưng chứa đựng nhiều day dứt của một người mẹ.

Trước hoàn cảnh đặc biệt ấy, Công an xã Nhà Bè đã không dừng lại ở việc xử lý vụ án theo quy định. Từ thực tế đặt ra, lực lượng chức năng chủ động triển khai một hướng hỗ trợ nhân văn: giúp đứa trẻ có được danh phận hợp pháp. Đây là một hành trình không hề đơn giản khi toàn bộ thông tin gần như trống, không có giấy tờ làm căn cứ pháp lý ban đầu.

Quyết tâm của Công an TPHCM

Bằng sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm, Công an xã Nhà Bè đã phối hợp với chính quyền địa phương và Bệnh viện Xuyên Á (xã Củ Chi) tiến hành xác minh, trích lục hồ sơ liên quan đến việc sinh cháu bé.

Nhiều cuộc họp được tổ chức để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục; các khâu hành chính được xử lý khẩn trương, bảo đảm đúng quy định nhưng vẫn linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật.

Công an TPHCM trao giấy tờ cho người mẹ trẻ

Sau những nỗ lực đó, điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt đã trở thành hiện thực: đứa trẻ chính thức được đăng ký khai sinh với tên gọi N.H.T.B. Không chỉ có tên, em còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, qua đó được bảo đảm các quyền cơ bản về chăm sóc sức khỏe và tiếp cận dịch vụ xã hội như bao trẻ em khác.

Ngày 29-4, Công an xã Nhà Bè phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao cháu bé đến Làng Thiếu niên Thủ Đức.

Buổi bàn giao diễn ra giản dị nhưng đầy xúc động. Tại môi trường mới, T.B. sẽ được nuôi dưỡng, học tập và phát triển trong điều kiện ổn định, có sự chăm sóc đầy đủ từ các đơn vị chức năng.

Về phía người mẹ, Nguyễn Phương Linh phải đối diện với trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm.

Trước thời điểm chia tay, những giọt nước mắt của người mẹ không chỉ thể hiện sự ân hận mà còn là sự biết ơn đối với lực lượng chức năng – những người đã giúp con chị có được cơ hội bảo đảm các quyền cơ bản của một công dân.

Câu chuyện không chỉ phản ánh quá trình xử lý một vụ án, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần nhân văn trong thực thi pháp luật: kiên quyết đấu tranh với tội phạm, nhưng đồng thời quan tâm, bảo vệ những đối tượng yếu thế, đặc biệt là trẻ em.

Việc trao lại danh phận cho một đứa trẻ không chỉ mở ra cơ hội thay đổi cuộc đời cho em, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống.