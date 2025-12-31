Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM chỉ đạo chuyên án, bắt 24 người

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Hữu Tiến (SN 1972) cùng 23 người khác về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Nguyễn Hữu Tiến được xác định là đối tượng cầm đầu, chủ mưu.

Đối với một số bị can có tình tiết nhân thân đặc biệt, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Hữu Tiến tại Công an TPHCM

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức, môi giới và trực tiếp tham gia cá độ bóng đá trên mạng Internet với quy mô lớn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hữu Tiến đã nhận tài khoản cá độ bóng đá cấp độ "Super Master" từ đối tượng chưa rõ lai lịch ở nước ngoài.

Sau đó, Tiến chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp độ "Master", "Agent" và "Member" để giao cho các đại lý cấp dưới và các con bạc trực tiếp tham gia cá cược trên trang B.

Công an TPHCM bắt tổng cộng 24 người

Quá trình tổ chức đánh bạc, các đối tượng tự nâng chênh lệch "đô", hưởng hoa hồng, thu lợi bất chính từ hoạt động cá độ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng trinh sát đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, tiến hành kiểm tra, triệu tập các đối tượng có liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu thập, trích xuất dữ liệu điện tử từ các thiết bị liên quan, xác định nhiều trận cá cược có số tiền tham gia từ trên 5 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mỗi trận.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, chỉ tính từ giữa tháng 11-2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho nhiều đối tượng tham gia cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 80 tỉ đồng. Trong số 24 đối tượng liên quan, có nhiều đối tượng vừa giữ vai trò tổ chức, vừa trực tiếp tham gia đánh bạc.