Pháp luật

Công an TPHCM điều tra vụ 7 thiếu niên gây náo loạn ở phường Chợ Lớn

Anh Vũ

(NLĐO) - Cộng đồng mạng đã bày tỏ bức xúc trước clip nhóm người đi xe máy hỗn chiến ở giao lộ Phạm Hữu Chí – Triệu Quang Phục.

Ngày 31-12, Công an phường Chợ Lớn, TPHCM cho biết đã xử lý nhóm thiếu niên gây náo loạn ở giao lộ Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục.

Công an TPHCM điều tra vụ 7 thiếu niên gây náo loạn trật tự công cộng tại Chợ Lớn - Ảnh 1.

7 thiếu niên gây náo loạn ở giao lộ Phạm Hữu Chí – Triệu Quang Phục.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 30-12, nhóm người đi trên nhiều xe máy đến quán nước tại giao lộ Phạm Hữu Chí – Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn. Tại đây, họ dùng vỏ chai thủy tinh ném vào bên trong quán. 

Lúc này, một số người bên trong phải dùng bàn ghế che chắn để tránh bị văng trúng. Vụ việc được quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Chợ Lớn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành TPHCM nhanh chóng truy xét, xử lý.

Trong ngày 30-12, lực lượng công an đã mời 7 thiếu niên độ tuổi từ 12-15 đến trụ sở làm việc. Bước đầu đấu tranh, các thiếu niên đã thừa nhận hành vi gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Hiện Công an phường Chợ Lớn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với gia đình, nhà trường và các đơn vị chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái phạm.

Công an phường Chợ Lớn khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không tụ tập, tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng.

mạng xã hội an ninh trật tự trật tự công cộng
