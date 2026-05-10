Công an TPHCM bắt thanh niên cướp xe ôm công nghệ

Ngày 10-5, Công an xã Bình Chánh phối hợp. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ Trần Đình Thiện (SN 1997, quê TP Huế) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, tối 4-5, anh N.H.T. (SN 1995), tài xế xe ôm công nghệ, trình báo bị cướp xe tay ga. Theo trình báo, khoảng 19 giờ 30 ngày 4-5, khi đón khách gần bến xe An Sương, anh T. nhận chở một nam thanh niên không đặt xe qua ứng dụng.

Trần Đình Thiện bị Công an TPHCM bắt giữ

Trong quá trình di chuyển, đối tượng nói anh T. chạy xe chậm, yêu cầu anh T. ngồi sau để Thiện chở đồng thời mượn áo khoác xe ôm công nghệ của anh T. để Thiện mặc.

Tang vật được thu hồi, trao trả cho nạn nhân

Sau đó, đối tượng chở nạn nhân đến khu đất trống trên đường Giao Thông Hào, ấp 22, xã Bình Chánh, giả vờ đánh rơi chìa khóa và nhờ anh T. xuống tìm. Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, đối tượng tăng ga tẩu thoát cùng chiếc xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Chánh khẩn trương truy xét, xác định Trần Đình Thiện là nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Thiện thừa nhận hành vi phạm tội và khai đã mang xe đi cầm cố lấy 4 triệu đồng tại một tiệm sửa xe ở xã Vĩnh Lộc, TPHCM.