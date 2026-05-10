HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt thanh niên cướp xe ôm công nghệ

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp với Công an xã Bình Chánh bắt giữ nam thanh niên có hành vi cướp xe ôm công nghệ

Ngày 10-5, Công an xã Bình Chánh phối hợp. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ Trần Đình Thiện (SN 1997, quê TP Huế) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, tối 4-5, anh N.H.T. (SN 1995), tài xế xe ôm công nghệ, trình báo bị cướp xe tay ga. Theo trình báo, khoảng 19 giờ 30 ngày 4-5, khi đón khách gần bến xe An Sương, anh T. nhận chở một nam thanh niên không đặt xe qua ứng dụng. 

Công an TPHCM bắt thanh niên cướp xe ôm công nghệ - Ảnh 1.

Trần Đình Thiện bị Công an TPHCM bắt giữ

Trong quá trình di chuyển, đối tượng nói anh T. chạy xe chậm, yêu cầu anh T. ngồi sau để Thiện chở đồng thời mượn áo khoác xe ôm công nghệ của anh T. để Thiện mặc.

Công an TPHCM bắt thanh niên cướp xe ôm công nghệ - Ảnh 2.

Tang vật được thu hồi, trao trả cho nạn nhân

Sau đó, đối tượng chở nạn nhân đến khu đất trống trên đường Giao Thông Hào, ấp 22, xã Bình Chánh, giả vờ đánh rơi chìa khóa và nhờ anh T. xuống tìm. Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, đối tượng tăng ga tẩu thoát cùng chiếc xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Chánh khẩn trương truy xét, xác định Trần Đình Thiện là nghi phạm. 

Tại cơ quan công an, Thiện thừa nhận hành vi phạm tội và khai đã mang xe đi cầm cố lấy 4 triệu đồng tại một tiệm sửa xe ở xã Vĩnh Lộc, TPHCM.

Lực lượng chức năng đã thu hồi tang vật, trao trả xe cho bị hại. Công an khuyến cáo các tài xế xe ôm công nghệ chỉ nhận khách qua ứng dụng, nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không giao phương tiện cho người lạ điều khiển.

Tin liên quan

Công an ở TPHCM bắt 2 người trộm xe máy trong cốp xe có vàng

Công an ở TPHCM bắt 2 người trộm xe máy trong cốp xe có vàng

(NLĐO) - Hai người đã bị Công an phường An Lạc (TPHCM) bắt giữ sau khi trộm xe máy bên trong có vàng, tiền mặt khi đang trốn ở Vĩnh Long

Công an TPHCM ra quân, nhiều người bị phạt cùng một hành vi vi phạm

(NLĐO) - Công an TPHCM đồng loạt ra quân, phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt nhiều người với cùng hành vi vi phạm

Thanh niên ở TPHCM bị công an bắt quả tang tại trụ điện, phạt hành chính

(NLĐO) - Quá trình tuần tra, Công an phường Bình Tân (TPHCM) bắt quả tang nam thanh niên đã có hành vi dán quảng cáo sai quy định

Cướp tài sản cướp Công an TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo