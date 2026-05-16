Công an TPHCM tiếp nhận 18 công dân trẻ bị trục xuất

Ngày 16-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập đoàn công tác tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, trao trả qua cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác đã tiếp nhận ban đầu 19 công dân Việt Nam có địa chỉ cư trú tại TPHCM do lực lượng Bộ đội Biên phòng bàn giao sau khi các công dân này bị cơ quan chức năng Campuchia phát hiện cư trú, lao động trái phép và thực hiện trục xuất về Việt Nam.

Trong quá trình tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bàn giao 2 công dân cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận, quản lý do có thân nhân, gia đình đang tạm trú tại địa phương.

Đồng thời, đơn vị tiếp nhận thêm 1 trường hợp có thân nhân tại TPHCM được Công an TP Hà Nội bàn giao. Như vậy, tổng số công dân do Công an TPHCM trực tiếp tiếp nhận, quản lý trong đợt này là 18 trường hợp.

Qua tiếp xúc, làm việc ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận phần lớn các công dân trên còn ở độ tuổi rất trẻ, nhiều trường hợp bỏ học sớm, không có việc làm ổn định.

Do thiếu cảnh giác, các công dân đã nghe theo sự rủ rê của bạn bè hoặc tin vào những lời mời gọi trên mạng xã hội về công việc "việc nhẹ, lương cao", xuất cảnh sang Campuchia tìm việc làm.

Tuy nhiên, sau khi sang Campuchia, các công dân này chủ yếu lao động, cư trú trái phép, không đảm bảo điều kiện pháp lý, tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến an ninh trật tự, bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét, bắt giữ và thực hiện trục xuất, trao trả về Việt Nam theo quy định.

Qua rà soát hồ sơ, lực lượng chức năng xác định có 11/18 trường hợp bị Đồn Biên phòng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh". Qua đó, cho thấy tình trạng xuất cảnh trái phép vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, an toàn cho công dân.

Ngay trong ngày, đoàn công tác đã đưa 18 công dân về TPHCM, phối hợp công an địa phương hoàn tất thủ tục tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an TPHCM tuyên truyền, nhắc nhở công dân và gia đình nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tuyển dụng lao động nước ngoài trái phép, đặc biệt là các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" trên không gian mạng.