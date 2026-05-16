HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM tiếp nhận 18 công dân trẻ bị trục xuất

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 18 công dân trẻ bị trục xuất, quản lý theo quy định của pháp luật

Ngày 16-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập đoàn công tác tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, trao trả qua cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh.

Nhiều trường hợp bỏ học sớm, không có việc làm ổn định

Đoàn công tác đã tiếp nhận ban đầu 19 công dân Việt Nam có địa chỉ cư trú tại TPHCM do lực lượng Bộ đội Biên phòng bàn giao sau khi các công dân này bị cơ quan chức năng Campuchia phát hiện cư trú, lao động trái phép và thực hiện trục xuất về Việt Nam.

Công an TPHCM tiếp nhận 18 công dân trẻ bị trục xuất về Việt Nam - Ảnh 1.
Công an TPHCM tiếp nhận 18 công dân trẻ bị trục xuất về Việt Nam - Ảnh 2.

Công an TPHCM tiếp nhận 18 công dân bị trục xuất

Trong quá trình tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bàn giao 2 công dân cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận, quản lý do có thân nhân, gia đình đang tạm trú tại địa phương. 

Đồng thời, đơn vị tiếp nhận thêm 1 trường hợp có thân nhân tại TPHCM được Công an TP Hà Nội bàn giao. Như vậy, tổng số công dân do Công an TPHCM trực tiếp tiếp nhận, quản lý trong đợt này là 18 trường hợp.

Qua tiếp xúc, làm việc ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận phần lớn các công dân trên còn ở độ tuổi rất trẻ, nhiều trường hợp bỏ học sớm, không có việc làm ổn định. 

Do thiếu cảnh giác, các công dân đã nghe theo sự rủ rê của bạn bè hoặc tin vào những lời mời gọi trên mạng xã hội về công việc "việc nhẹ, lương cao", xuất cảnh sang Campuchia tìm việc làm.

Công an TPHCM tiếp nhận 18 công dân trẻ bị trục xuất về Việt Nam - Ảnh 3.
Công an TPHCM tiếp nhận 18 công dân trẻ bị trục xuất về Việt Nam - Ảnh 4.

Những công dân này còn rất trẻ, không có việc làm ổn định

Ham "việc nhẹ lương cao"

Tuy nhiên, sau khi sang Campuchia, các công dân này chủ yếu lao động, cư trú trái phép, không đảm bảo điều kiện pháp lý, tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến an ninh trật tự, bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét, bắt giữ và thực hiện trục xuất, trao trả về Việt Nam theo quy định.

Qua rà soát hồ sơ, lực lượng chức năng xác định có 11/18 trường hợp bị Đồn Biên phòng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh". Qua đó, cho thấy tình trạng xuất cảnh trái phép vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, an toàn cho công dân.

Ngay trong ngày, đoàn công tác đã đưa 18 công dân về TPHCM, phối hợp công an địa phương hoàn tất thủ tục tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an TPHCM tuyên truyền, nhắc nhở công dân và gia đình nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tuyển dụng lao động nước ngoài trái phép, đặc biệt là các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" trên không gian mạng.

Thời gian qua, tình trạng công dân Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép hoặc sang nước ngoài lao động không đúng quy định vẫn diễn biến phức tạp.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, lựa chọn các kênh tuyển dụng lao động hợp pháp, tránh rơi vào bẫy lừa đảo, ảnh hưởng đến quyền lợi, an toàn của bản thân và gia đình.

Tin liên quan

Cao điểm ra quân 45 ngày, Công an TPHCM xử phạt rất nhiều người

Cao điểm ra quân 45 ngày, Công an TPHCM xử phạt rất nhiều người

(NLĐO) - Công an TPHCM đang mở cao điểm 45 ngày ra quân ở tất cả các phường xã, xử phạt nhiều người về một hành vi vi phạm

Công an TPHCM bắt nhóm người xông vào nhà cướp tài sản để siết nợ

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt một nhóm người xông vào nhà dân, dùng hung khí đe doạ, tấn công rồi cướp tài sản để siết nợ

Công an TPHCM bắt 3 người phụ nữ cùng thực hiện một hành vi

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt 3 phụ nữ cùng thực hiện một hành vi sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân

Cướp tài sản mạng xã hội xuất nhập cảnh tuyển dụng lao động Campuchia an ninh trật tự trục xuất Công an TPHCM xuất cảnh trái phép lao động trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo