Thanh niên ở TPHCM bị công an bắt quả tang tại trụ điện, phạt hành chính

Ngày 8-5, Công an phường Bình Tân (TPHCM) cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đăng Giáp (SN 1994).

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường Bình Tân đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng có hành vi dán, phát quảng cáo sai quy định tại cột điện trước một căn nhà đường Bình Thành, Khu phố 9, phường Bình Tân, TPHCM.

Công an buộc thanh niên tháo gỡ quảng cáo sai quy định

Ngay sau đó, công an đã mời Giáp về trụ sở để làm việc. Tại đây, Công an phường Bình Tân đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đối với Nguyễn Đăng Giáp về hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện và cây xanh nơi công cộng.

Công an yêu cầu Giáp trực tiếp tháo gỡ toàn bộ các biển quảng cáo đã treo, dán sai quy định, khắc phục lại hiện trạng ban đầu tại khu vực vi phạm.

Đồng thời Giáp đã viết cam kết không tái phạm các hành vi tương tự, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về mỹ quan đô thị.

Công an phường Bình Tân nói riêng kêu gọi mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát hiện và tố giác các hành vi dán quảng cáo sai quy định để cùng chung tay bảo vệ môi trường sống văn minh.