Bạn đọc

Công an TPHCM điều tra vụ người đàn ông ở Khánh Hội bị lừa đảo

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một người đàn ông ở phường Khánh Hội, TPHCM lên mạng tìm việc làm và được hướng dẫn làm nhiệm vụ sinh lợi cao

Ngày 2-12, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày đầu năm 2025 tại phường Khánh Hội, TPHCM.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24-2, ông N.C.Q. (44 tuổi) lên mạng tìm việc làm và gửi email ứng tuyển tại một công ty. Sau đó, ông Q. nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên của công ty tuyển dụng. 

Người này hướng dẫn ông làm các thủ tục và đăng ký dự án do công ty thực hiện thì mới được tuyển dụng. Ông Q. bị dẫn dắt tham gia đầu tư vào một dự án sinh lời cao.

Ban đầu ông Q. chuyển 1 triệu đồng làm nhiệm vụ và nhận lại gần 2 triệu đồng. Thấy dễ kiếm tiền, ông Q. tiếp tục chuyển tổng cộng 80 triệu đồng và được thông báo sinh lời số tiền gần 243 triệu đồng. 

 Nhận thấy mức lợi nhuận đã cao, ông Q đề nghị rút tiền thì được thông báo số tiền lãi nhận được phải chia đôi với người hướng dẫn.

Do đó, ông Q phải chuyển trước cho người hướng dẫn số tiền 60,9 triệu đồng tiền lãi mới nhận được số tiền 243 triệu đồng.

Lúc này, ông Q phát hiện bị chiếm đoạt tài sản nên đã đến công an trình báo. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM sau đó khởi tố vụ án để điều tra.

Qua trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cần truy tìm người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan trong vụ án gồm: Nguyễn Kế M. (sinh ngày 18-1-1995, Nơi thường trú: Xóm Hiệp Đồng, thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) và Đặng Văn K. (sinh ngày 4-2-1999; Nơi thường trú: Thôn Đại Lợi, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai). 2 người này được xác định là các chủ tài khoản nhận số tiền đầu tư chuyển khoản từ ông Q.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an TPHCM phát thông báo tìm M. và K. Công an cũng đề nghị 2 người này trình diện để phục vụ việc điều tra.

Ai là người biết thông tin liên quan đến 2 người nêu trên đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, địa chỉ số 96 Võ Văn Kiệt, Phường Sài Gòn, TPHCM, liên hệ Cán bộ điều tra Nguyễn Minh Quang, số điện thoại: 0909709269 để phối hợp giải quyết.

