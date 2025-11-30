HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động Công đoàn - Công nhân

Công đoàn Công an TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần VIII

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công an TPHCM lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt ban chấp hành gồm 11 thành viên

Ngày 30-11, Công an TP HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công an TP HCM lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự có thượng tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn Công an Nhân dân; đại tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM; ông Nguyễn Tấn Đạt: Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động TPHCM, cùng đại diện các phòng, ban trực thuộc Công an TPHCM.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Công an TPHCM với 11 thành viên. Đại hội cũng đã bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân lần VII nhiệm kỳ 2025-2030. 

Công đoàn Công an TPHCM tổ chức đại hội đại biểu lần VIII - Ảnh 1.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Công an TPHCM

Theo báo cáo của Công an TPHCM, hiện nay Công đoàn Công an TPHCM có 4 Công đoàn cơ sở trực thuộc gồm: Công ty 990, Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Phòng Hậu cần và Phòng Công tác chính trị với tổng số 364 đoàn viên công đoàn.

So với đầu năm 2023, Công đoàn Công an TPHCM giảm 36 công đoàn cơ sở trực thuộc và giảm 1523 đoàn viên công đoàn. Phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn Công an TPHCM trong giai đoạn 2023 – 2025 luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TPHCM và trực tiếp là Phòng Công tác chính trị Công an TPHCM.

Công đoàn Công an TPHCM tổ chức đại hội đại biểu lần VIII - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động TP HCM phát biểu tại đại hội

Trong giai đoạn 2023 – 2025, các cấp Công đoàn trong Công an TPHCM đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên phương tiện truyền thông chính thống và các kênh tuyên truyền phát thanh nội bộ.

Công đoàn Công an TPHCM tổ chức đại hội đại biểu lần VIII - Ảnh 3.

Đại tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu Công đoàn Công an TPHCM đổi mới, sáng tạo

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động được các cấp Công đoàn trong Công an TPHCM thực hiện tốt nhân các dịp lễ, tết, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên đột xuất những trường hợp ốm đau, tai nạn, nhà có tang chay, hiếu hỉ.

Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, các công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà tổng cộng 3.627 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động với kinh phí 1,81 tỉ đồng. Cấp Công đoàn Công an TPHCM tổ chức thăm, tặng quà Tết 665 lượt đoàn viên công đoàn với kinh phí 425,4 triệu đồng; tổ chức Chương trình "Cùng gia đình đoàn viên vui đón Tết" tại nhà các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Công an TPHCM tổ chức đại hội đại biểu lần VIII - Ảnh 4.

Tặng hoa tri ân Ban Chấp hành Công đoàn Công an TPHCM nhiệm kỳ trước

Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Phụ nữ, Ban Thanh niên Công an TPHCM tổ chức Chương trình "Chợ Tết nghĩa tình" với hàng chục gian hàng và hàng nghìn cơ số sản phẩm hàng hóa phục vụ đoàn viên, hội viên dịp Tết; thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ đột xuất cho hàng chục trường hợp đoàn viên bị ốm đau, tai nạn với kinh phí hàng chục triệu đồng.

Công đoàn Công an TPHCM tổ chức đại hội đại biểu lần VIII - Ảnh 5.

Bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân lần VII nhiệm kỳ 2025-2030

Công đoàn Công an TPHCM tổ chức đại hội đại biểu lần VIII - Ảnh 6.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân lần VII nhiệm kỳ 2025-2030

Công đoàn Công an TPHCM tiếp tục phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô CEP (thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM) triển khai Chương trình trợ vốn cho đoàn viên công đoàn, người lao động có nguồn kinh phí cải thiện đời sống với mức lãi suất thấp với số tiền hơn 102 tỉ đồng; trao học bổng cho con đoàn viên công đoàn có thành tích học tập tốt…

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động TPHCM chúc mừng 11 thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Công an TPHCM. Ông Đạt đánh giá cao những phong trào trong thời gian qua của công đoàn Công an TPHCM đã cụ thể hoá gần như toàn diện các hoạt động của công đoàn.

"Trước yêu cầu thực tiễn hiện nay, sau khi sáp nhập thì TPHCM có lượng công đoàn viên rất lớn. Trong thời gian tới, việc phối hợp với Ban Công đoàn Công an Nhân dân và Công đoàn Công an TPHCM là rất cần thiết, đặc biệt là việc phối hợp các mặt thông tin liên quan công đoàn, công nhân trên mạng xã hội. Việc này nhằm đảm bảo an ninh trong công nhân và đảm bảo an ninh trật tự xã hội", ông Đạt nhấn mạnh.

Phát biểu tại đại hội, đại tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu Công an TPHCM tiếp tục đổi mới trong các hoạt động công đoàn. Các hoạt động phải mang màu sắc riêng và có nhiều đột phá hơn nữa để nhân rộng trong công đoàn công an nhân dân và cả nước.

