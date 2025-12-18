Từ lời khai một phụ nữ, Công an TPHCM bắt 2 thanh niên

Ngày 18-12, Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) bàn giao Võ Phi Long (SN 2004) và Nguyễn Quốc Công (SN 2002) cùng vật chứng liên quan cho Công an TPHCM để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24-11, chị Nguyễn Thị L. (SN 1983) đến Công an xã Xuân Thới Sơn trình báo bị cướp tài sản.

Công an TPHCM đã bắt giữ 2 thanh niên để điều tra hành vi cướp tài sản

Chị L. trình bày khuya 22-11, khi đang lưu thông một mình bằng xe máy trên đường Đặng Công Bỉnh, Ấp 24, xã Xuân Thới Sơn thì chị bị hai nam thanh niên chặn xe, dùng hung khí đe dọa và cướp điện thoại di động cùng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương truy xét.

Công an mời Võ Phi Long và Nguyễn Quốc Công về làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, do cần tiền tiêu xài nên Công rủ Long đi cướp tài sản và được Long đồng ý. Tối cùng ngày, Long lấy dao đưa cho Công làm hung khí, phân công Công trực tiếp đe dọa nạn nhân, còn Long điều khiển xe mô tô.

Khi phát hiện chị L. đi một mình, Long chặn xe, Công dùng dao uy hiếp, lấy túi xách của nạn nhân rồi cả hai tẩu thoát.

Trong túi xách có điện thoại cùng số tiền 5,2 triệu đồng. Cả hai bán chiếc điện thoại được 800.000 đồng, sau đó về nhà Long chia tiền, Long cho Công thêm 100.000 đồng tiền xăng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của Công và Long có dấu hiệu cấu thành tội "Cướp tài sản".

Đáng chú ý, cả hai từng có tiền án về cùng tội danh.



