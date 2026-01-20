HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên 3 vấn đề dịp Tết Nguyên đán

PHẠM DŨNG

(NLĐO) – Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên lưu ý 3 vấn đề quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán, tránh bị khởi tố hình sự

Vừa qua, Công an TPHCM đã có buổi trao đổi thông tin cùng đại diện Đại học Quốc gia TPHCM cùng nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học trên địa bàn.

Bên cạnh việc tuyên truyền về các thủ đoạn "bắt cóc online", ma tuý học đường thì Công an TPHCM cũng khuyến cáo việc sinh viên vi phạm pháp luật trong thời gian qua.

Hành vi vi phạm chủ yếu

Theo Công an TPHCM, việc vi phạm pháp luật của sinh viên chủ yếu là hành vi trộm cắp, cố ý gây thương tích, đánh bạc. 

Phó Giám đốc Công an TPHCM Trần Hồng Minh dẫn chứng một câu chuyện về việc trong hỗn chiến, một sinh viên dùng đũa gây thương tích cho người chung bàn.

Để hạn chế, các trường cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động.

Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên 3 vấn đề quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Thượng tá Bùi Minh Chiến, Phó Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về Ma tuý Công an TPHCM lưu ý sinh viên cẩn thận với ma tuý

Bên cạnh đó, Công an TPHCM cũng khuyến cáo trong thời gian qua các đối tượng lập các trang mạng để lôi kéo những người có nhu cầu việc làm, tài xế giao hàng công nghệ, xe ôm công nghệ tham gia vận chuyển ma tuý.

Các đối tượng lập ra các trang mạng xã hội đăng thông tin bán cần sa công khai. Do đó, học sinh- sinh viên cần được tuyên truyền liên quan đến vấn đề liên quan đến ma tuý.

3 vấn đề cần lưu ý

Trong thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán 2026, Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên các trường đại học cần lưu ý về việc mua vé tàu, xe, máy bay khi về quê ăn Tết.

"Việc mua vé tàu, xe, máy bay sinh viên phải hết sức cẩn thận tránh bị kẻ gian lừa đảo. Mua vé cần lựa chọn những nơi uy tín, giá cả rõ ràng. Không click vào đường link lạ, không chuyển khoản cho người không quen biết; không nói chuyện với những người tự xưng là công an, kiểm sát viên, thẩm phán" -  Công an TPHCM thông tin.

Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên 3 vấn đề quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên một số vấn đề

Bên cạnh đó, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM nhắc một khuyến cáo quan trọng: "Trong dịp Tết đến xuân về, sinh viên phải hết sức lưu ý việc tụ tập đánh bài. Theo Khoản 1, điều 321 Bộ Luật hình sự thì tổng số tiền trên chiếu bạc từ 5 triệu đồng sẽ bị khởi tố hình sự. Các bạn sinh viên cần phải hết sức lưu ý để tránh vi phạm pháp luật".

Ngoài vấn đề này, Công an TPHCM khuyến cáo trong những ngày trước, trong và sau Tết nguyên đán sinh viên tiệc tùng, giao lưu cần phải có chừng mực, tránh xảy ra mâu thuẫn, bột phát cá nhân dẫn đến các hành vi như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích…

Đại học Quốc gia TPHCM tăng cường tuyên truyền

Liên quan đến công tác tuyên truyền trong sinh viên, thạc sĩ Trần Anh Cường - Phó Trưởng ban, Ban công tác sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM cho biết hiện nay có khoản 35.000 sinh viên các trường thành viên đang lưu trú ở ký túc xá.

Ban Giám đốc ĐH Quốc Gia TPHCM rất quan tâm việc tuyên truyền, giáo dục các sinh viên để trang bị cho các em về kiến thức, kỹ năng trong nhiều lĩnh vực, được cập nhật hàng năm. 

Trong đó, trường cũng thường xuyên tổ chức chuyên đề giáo dục pháp luật cho sinh viên về Luật Hình sự, An Ninh mạng, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, nhận diện lừa đảo, phòng chống tệ nạn xã hội và kỹ năng sống.

Ký túc xá ĐH Quốc Gia TPHCM phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM cũng như công an địa phương trong việc tuyên truyền pháp luật trong sinh viên. Ngoài việc tổ chức tuần sinh hoạt sinh viên thì còn có những buổi tổ chức tuyên truyền khác với đa dạng hình thức chuyển tải.

Đại học Quốc Gia TPHCM mong muốn Công an TPHCM tương tác trực tiếp với lãnh đạo các trường về các phương thức thủ đoạn mới để các trường tuyên truyền cho sinh viên một cách nhanh nhất. "Ngoài ra, Đại học Quốc Gia TPHCM cũng mong muốn hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, sinh động, thu hút nhiều hơn nữa" - Thạc sĩ Trần Anh Cường thông tin.

Công an TPHCM Đại học Quốc gia TPHCM sinh viên
