Pháp luật

Công an TPHCM tìm chủ xe Atila Elizabeth

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Trong quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an TPHCM đang tìm chủ nhân chiếc xe tay ga Atila Elizabeth

Ngày 19-12, Công an TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra trên địa bàn phường Bình Đông và xã Bình Hưng.

Hai người liên quan trực tiếp trong vụ án là Huỳnh Công Nhân (37 tuổi, quê Đồng Tháp) và Võ Minh Thoàng (36 tuổi, ngụ TPHCM).

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 1-11, Nhân gọi điện rủ Thoàng chạy xe máy đến nhà trọ của Nhân tại xã Bình Hưng để cùng đi trộm cắp tài sản.

Công an TPHCM tìm chủ chiếc xe Atila Elizabeth - Ảnh 1.

Công an TP HCM đang điều tra vụ án do Võ Minh Thoàng (ảnh) và đồng phạm thực hiện

Khi đến khu vực hẻm 59 Bông Sao, phường Bình Đông, Nhân xuống xe còn Thoàng rời đi. 

Nhân phát hiện một căn nhà ở đường Bùi Minh Trực mở cửa lầu 1 nên leo qua tường nhà bên cạnh, đột nhập bên trong và lấy trộm một điện thoại iPhone 14 Pro Max cùng một máy tính xách tay hiệu HP. 

Sau đó, Nhân thoát ra ngoài theo lối cũ và thuê phòng tại một khách sạn trên đường số 5, khu dân cư Phạm Hùng, xã Bình Hưng để nghỉ lại.

Sáng cùng ngày, Nhân rủ Thoàng đi tiêu thụ tài sản trộm cắp nhưng do máy tính không có sạc, điện thoại hết pin nên các cửa hàng từ chối mua. 

Đến chiều tối, Nhân bán được chiếc máy tính tại khu vực cầu Chữ Y với giá 3,8 triệu đồng và chia cho Thoàng 500.000 đồng.

Đến trưa 4-11, Thoàng rủ Nhân mua ma túy về sử dụng. Cả 2 đến khu vực gầm cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh. Sau đó, Thoàng đi mua ma túy đá với giá 200.000 đồng tại khu vực cầu Tám Nó, xã Bình Hưng. Khoảng 30 phút sau, cả 2 tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Tiến hành điều tra vụ án trộm cắp theo đơn tố giác của người dân, Công an TPHCM đã bắt giữ Nhân và Thoàng, đồng thời thu giữ xe máy Atila Elizabeth là phương tiện gây án. 

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị chủ sở hữu chiếc xe này liên hệ cán bộ điều tra tại số 1798 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông để cung cấp thông tin.

Công an TPHCM vừa bắt 3 đối tượng

Công an TPHCM vừa bắt 3 đối tượng

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, ra lệnh bắt 3 đối tượng do có hành vi mua bán hàng cấm với phương thức tinh vi

Từ lời khai một phụ nữ, Công an TPHCM bắt 2 thanh niên

(NLĐO) - Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, hai thanh niên chia tiền cướp được để tiêu xài và bị Công an TPHCM bắt giữ

Công an TPHCM truy nã một phụ nữ rửa tiền

(NLĐO) - Một phụ nữ đã nói em trai lập 9 công ty để thực hiện hành vi phạm pháp, chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia để hưởng lợi

cung cấp thông tin trộm cắp trộm cắp tài sản trộm chất ma túy Công an TPHCM
