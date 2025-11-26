HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM truy nã người đàn ông lừa tiền người tình

Anh Vũ - Phạm Dũng

(NLĐO) - Do thiếu tiền, người đàn ông đã nghĩ cách lừa tiền hai chị em.

Nguyễn Văn Ẩn, 48 tuổi, ngụ ấp Cái Đuốc Nhỏ, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang đang bị Công an TPHCM truy nã do lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TPHCM truy nã Nguyễn Văn Ẩn lừa tiền người tình 590 triệu đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Ẩn đang bị truy nã

Theo kết luận điều tra, tháng 8-2020, Ẩn có quan hệ tình cảm với một phụ nữ 33 tuổi, quê An Giang. Do thiếu tiền, Ẩn nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách nói đã mua được nhà cho người yêu nhưng cần tiền để sửa chữa, làm giấy .

Đến tháng 1-2021, người phụ nữ đã đưa cho Ẩn tổng cộng 390 triệu đồng. Ngoài ra, Ẩn còn lừa chị gái của người này số tiền 200 triệu đồng.

Do đã lâu mà không thấy nhà, 2 người phụ nữ yêu cầu Ẩn đưa đi xem nhà nhưng bị từ chối.

Nghi bị Ẩn lừa, 2 người phụ nữ đã đến Công an phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức cũ (nay là phường Tam Bình) trình báo. Sau khi bị Công an TP Thủ Đức cũ triệu tập, Ẩn cho biết đã tiêu xài và cho người khác mượn.

Đến tháng 12-2024, Công an TP Thủ Đức cũ đã khởi tố Ẩn tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, lúc này Ẩn đã bỏ trốn. 

Công an TPHCM cho hay bất kỳ ai cũng có quyền bắt Ẩn.

Tin liên quan

Loạt trụ sở CSGT TPHCM đã thay đổi địa điểm, người dân lưu ý khi đến

Loạt trụ sở CSGT TPHCM đã thay đổi địa điểm, người dân lưu ý khi đến

(NLĐO) - Loạt trụ sở Đội/Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM vừa thay đổi trụ sở, người dân lưu ý để tránh đi nhầm.

Công an Đà Nẵng bắt đối tượng bị truy nã "đặc biệt nguy hiểm"

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, liên quan đến ma túy.

Công an TP HCM truy nã Hứa Xường, em ruột đại gia Hứa Thị Phấn

(NLĐO) - Công an TP HCM ra quyết định truy nã bị can Hứa Xường trong vụ án xảy ra tại Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi và Công ty Cổ phần Phú Mỹ

truy nã lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo