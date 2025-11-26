Nguyễn Văn Ẩn, 48 tuổi, ngụ ấp Cái Đuốc Nhỏ, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang đang bị Công an TPHCM truy nã do lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Ẩn đang bị truy nã

Theo kết luận điều tra, tháng 8-2020, Ẩn có quan hệ tình cảm với một phụ nữ 33 tuổi, quê An Giang. Do thiếu tiền, Ẩn nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách nói đã mua được nhà cho người yêu nhưng cần tiền để sửa chữa, làm giấy .

Đến tháng 1-2021, người phụ nữ đã đưa cho Ẩn tổng cộng 390 triệu đồng. Ngoài ra, Ẩn còn lừa chị gái của người này số tiền 200 triệu đồng.

Do đã lâu mà không thấy nhà, 2 người phụ nữ yêu cầu Ẩn đưa đi xem nhà nhưng bị từ chối.

Nghi bị Ẩn lừa, 2 người phụ nữ đã đến Công an phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức cũ (nay là phường Tam Bình) trình báo. Sau khi bị Công an TP Thủ Đức cũ triệu tập, Ẩn cho biết đã tiêu xài và cho người khác mượn.

Đến tháng 12-2024, Công an TP Thủ Đức cũ đã khởi tố Ẩn tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, lúc này Ẩn đã bỏ trốn.

Công an TPHCM cho hay bất kỳ ai cũng có quyền bắt Ẩn.