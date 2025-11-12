HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an truy đuổi hơn 5 km kẻ có hàng loạt tiền án

Uyên Châu

(NLĐO) - Nhận tin báo từ Công an Lâm Đồng, Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) đã truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ trộm cắp.

Ngày 12-11, Công an xã Bù Đăng đã phối hợp Công an xã Phước Sơn (tỉnh Lâm Đồng) bắt tạm giam đối với Lê Văn Hậu về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Đối với Trịnh Văn Chiêm, Công an xã Bù Đăng lập hồ sơ xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và bàn giao phương tiện cùng hồ sơ cho Công an xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) để xác minh, xử lý.

Công an Bù Đăng truy đuổi kẻ trộm cắp hơn 5km , bắt giữ hai đối tượng - Ảnh 1.

Lực lượng công an khống chế đối tượng

Vào trưa 10-11, Công an xã Bù Đăng nhận tin báo từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) về việc có 2 đối tượng trộm cắp 1 xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha, màu đen, biển kiểm soát 49C1-162… đang di chuyển theo hướng Quốc lộ 14 về Bù Đăng, Đồng Nai.

Công an xã Bù Đăng đã nhanh chóng triển khai lực lượng chia làm 2 tổ chốt chặn tại các điểm trọng yếu trên tuyến đường này. Đến khoảng 15 giờ 20 phút, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng điều khiển một xe ba gác biển kiểm soát 61L6-9368 đi cùng một xe mô tô biển số 26AM-015… có đặc điểm trùng khớp với phương tiện bị mất trộm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, các đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy theo hướng xã Thọ Sơn (tỉnh Đồng Nai). Dù các đối tượng liên tục lạng lách, chống trả quyết liệt, tổ công tác vẫn kiên trì truy đuổi hơn 5 km, buộc chúng rẽ vào một bãi xe của người dân tại thôn Đức Thiện, xã Bù Đăng để lẩn trốn.

Lực lượng công an đã tổ chức bao vây, truy tìm nhiều giờ, bắt giữ cả 2 đối tượng cùng tang vật, đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, ban đầu các đối tượng quanh co chối tội, nhưng bằng các chứng cứ thu thập được, lực lượng công an đã buộc Lê Văn Hậu khai nhận hành vi trộm xe mô tô. Đối tượng Hậu có 6 tiền án, trong đó 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, cùng các tiền án khác về “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Buôn lậu” và “Không tố giác tội phạm”.

Tin liên quan

CSGT TPHCM lưu ý người dân về nạn trộm cắp trên sông

CSGT TPHCM lưu ý người dân về nạn trộm cắp trên sông

(NLĐO) - Do hệ thống sông, kênh chằng chịt, trộm cắp trên tuyến đường thủy ở TPHCM đang diễn biến phức tạp.

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt tạm giam Đặng Minh Tương - do trộm nhiều thiết bị xây dựng tại công trình ở xã Nam Trạch và khai thêm 2 vụ trộm khác.

Chọn lúc mưa lũ để trộm cắp, gặp ngay công an đi tuần

(NLĐO) - Đột nhập nhà dân trong lúc mưa lũ để trộm cắp, vừa lấy được chiếc laptop thì Châu Văn Điệp bị người dân và công an bắt giữ

trộm cắp tài sản tỉnh đồng nai tỉnh Lâm Đồng chất ma túy tố giác tội phạm công an xã xe mô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo