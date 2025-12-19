HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Công an vào cuộc vụ nam sinh lớp 12 ở TPHCM bị 2 thanh niên hành hung

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Trên mạng xã hội xuất hiện clip nam sinh lớp 12 bị 2 thanh niên tấn công, hiện công an ở TPHCM đã vào cuộc làm rõ

Ngày 19-12, Công an phường Thới An, TPHCM cho biết đang lập hồ sơ xác minh vụ việc 1 nam sinh lớp 12 bị 2 người lạ hành hung trên địa bàn. Vụ việc xảy ra trên đường TA15, phường Thới An.

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip gần 2 phút ghi lại cảnh nam sinh đang đi bộ trên đường thì 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy dừng lại đối mặt.

Nội dung clip thể hiện hai bên lời qua tiếng lại, sau đó nam sinh bất ngờ bị 2 thanh niên lao vào tấn công.

Công an vào cuộc clip nam sinh lớp 12 ở TPHCM bị đánh - Ảnh 1.

Công an ở TPHCM đã vào cuộc vụ nam sinh bị tấn công

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh phát hiện và can ngăn. Người dân cho biết nam sinh bị thương vùng mặt. 

Sau khi hành hung nam sinh, 2 đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, còn nạn nhân được bạn bè hỗ trợ đưa về nhà.

Đại diện Trường THCS và THPT Lạc Hồng cơ sở 2 xác nhận nạn nhân trong clip là học sinh lớp 12 của trường. 

Theo nhà trường, sự việc xảy ra vào tối 17-12, sau giờ học thêm. Do ngày 18-12 học sinh phải tham gia kỳ thi học kỳ nên đến sáng 19-12, nhà trường mới mời nam sinh nêu trên và gia đình đến làm việc.

Bước đầu, Trường THCS và THPT Lạc Hồng cơ sở 2 nhận định nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Nam sinh chỉ bị xây xát nhẹ, sức khỏe hiện ổn định. 

Nhà trường cũng đã phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan công an để xử lý vụ việc theo quy định.

