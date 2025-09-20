Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/2025 (ngày 17-9-2025) về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183 (ngày 1-8-2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hiệu lực từ 17-9-2025. Trong đó, có quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với cán bộ Công đoàn (CBCĐ) chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính CĐ) trước ngày 15-1-2019 mà nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phấn khởi là tâm trạng chung của đội ngũ CBCĐ chuyên trách, những người đã có thời gian dài cống hiến cho phong trào công nhân, hoạt động CĐ. Trước đó, trong quá trình sắp xếp bộ máy, theo báo cáo từ các địa phương, có 574 CBCĐ chuyên trách ký hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ (ký hợp đồng trước ngày 15-1) không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được thay thế bằng Nghị định 67/2025/NĐ-CP, ban hành ngày 15-3-2025) như cán bộ, công chức, viên chức được chi trả các chế độ từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, đây là những cán bộ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có quá trình công tác lâu dài và nhiều đóng góp cho hoạt động CĐ. Việc "lọt" ngoài danh sách đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP khiến họ hụt hẫng, thậm chí mất niềm tin.

Từ phản ánh của đội ngũ CBCĐ, ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã có "tâm thư" đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu phương án sử dụng kinh phí CĐ để chi trả các chế độ cho đối tượng này nhằm ghi nhận những đóng góp của họ suốt quá trình công tác.

Đồng hành với người lao động, Báo Người Lao Động liên tục có những bài viết ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ CBCĐ. Cùng thời gian này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có nhiều văn bản gửi Bộ Nội vụ và các buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương kiến nghị quan tâm, xem xét vấn đề này.

Với những động thái tích cực của tổ chức CĐ, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng và thông tin liên tục của Báo Người Lao Động, Thường trực Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 174-KL/TW (ngày 4-7-2025), mới nhất là Kết luận số 183 (ngày 1-8-2025), chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó có CBCĐ.

Nghị quyết 07/2025/NQ-CP là một bước đi tích cực, biểu hiện của sự lắng nghe, trách nhiệm và nhân văn trong chính sách công. Nó không chỉ giúp giải tỏa phần nào tâm tư, phần nào thiệt thòi của những người đã đóng góp, mà còn là bệ đỡ để chủ trương tinh gọn bộ máy tiếp tục được triển khai hiệu quả, có tính thuyết phục cao hơn. Điều này cũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe và đáp ứng kịp thời những băn khoăn, trăn trở, tạo sự công bằng cho mọi đối tượng khi thực hiện chính sách.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, có 425 CBCĐ trước ngày 15-1-2019 thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP. Dự kiến tổng số tiền chi trả hơn 400 tỉ đồng.

Rõ ràng, sự vào cuộc kịp thời của tổ chức CĐ, truyền thông và các bộ, ngành có liên quan đã góp phần đưa chính sách sát với thực tế hơn, đáp ứng được mong mỏi của đội ngũ CBCĐ.