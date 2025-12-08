HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động Công đoàn - Công nhân

Khẳng định quan hệ truyền thống giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn toàn Ấn

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chuyến thăm, làm việc tại Ấn Độ của Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác thiết thực

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ từ ngày 1 đến 4-12 theo lời mời của Đại hội Công đoàn toàn Ấn (AITUC).

Khẳng định quan hệ truyền thống giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn toàn Ấn - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm Đại Sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh: Ban Công tác Công đoàn

Chuyến công tác diễn ra trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống giữa giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi hội đàm cấp cao với bà Amarjeet Kaur, Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn toàn Ấn, cùng các lãnh đạo của AITUC và Công đoàn ngành Ngân hàng Ấn Độ.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và AITUC trong nhiều thập kỷ qua; đồng thời trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu mà nhân dân tiến bộ Ấn Độ cùng lãnh đạo, đoàn viên công đoàn AITUC đã dành cho nhân dân và người lao động Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Hai bên thống nhất đánh giá cao những kết quả hợp tác thời gian qua, cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ, đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế nhằm góp phần thúc đẩy quyền lợi của người lao động tại mỗi nước.

Trong thời gian công tác tại Ấn Độ, Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam cũng có các hoạt động giao lưu với các công đoàn ngành trực thuộc AITUC, trao đổi kinh nghiệm về phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và bảo vệ quyền lợi người lao động trong bối cảnh mới. Đoàn đã đến thăm và làm việc với các công đoàn tại khu lọc hóa dầu Mathura, tìm hiểu mô hình tổ chức Công đoàn cơ sở và hoạt động của các công đoàn trong doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã kết hợp nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của Ấn Độ trong các lĩnh vực như giải quyết tranh chấp lao động; giao kết hợp đồng lao động điện tử; phương thức thương lượng tập thể trong bối cảnh tồn tại nhiều tổ chức Công đoàn. Qua đó rút ra các bài học thực tiễn có giá trị cho hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ của Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam đã góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác thiết thực giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và AITUC, đồng thời mở ra nhiều hướng hợp tác mới trong thời gian tới.

