Phong phú giải thưởng H.I.O tại Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" 2026

Một sự kiện thể thao mang ý nghĩa nhân văn, phụng sự cộng đồng chỉ còn chờ các cuộc tranh tài chính thức của đông đảo các gôn thủ phong trào trên cả nước tại Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức.



Sân chơi nhiều ý nghĩa

Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào ngày 16-5.

Ở lần tổ chức này, sự kiện thể thao hấp dẫn của Báo Người Lao Động tiếp tục hướng tới việc quan tâm, chăm lo và sẻ chia tình yêu thương với cộng đồng bên cạnh các chương trình xã hội khác.

Không chỉ tạo thêm sân chơi dành cho các golfer không chuyên tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" suốt những năm qua đã thu hút hàng trăm VĐV tham gia tranh tài, chung tay cùng đơn vị tổ chức thực hiện những hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026 chào đón các golfer trên cả nước

Từ thành công của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" 3 mùa vừa qua, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ tạo được những dấu ấn mới đầy sức hút cho sự kiện lần 4 - 2026.

Giải tiếp tục được mở rộng về thành phần thi đấu, quy tụ lực lượng vận động viên là doanh nhân cùng cộng đồng đam mê golf, không phân biệt golfer trong nước hay quốc tịch nước ngoài, thuộc đẳng cấp vận động viên nghiệp dư. Điều này hứa hẹn mang đến sự đa dạng về trình độ, phong cách thi đấu cũng như tăng thêm sức hấp dẫn cho các cuộc tranh tài.

Giải thưởng hấp dẫn

Phần thưởng của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026 khá hấp dẫn với các giải dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật, bao gồm Best Gross; nhất, nhì, ba mỗi bảng nam (A, B, C) và nhất, nhì bảng nữ.

Giải kỹ thuật Nearest to the Pin dành cho nam và nữ ở các hố 8C và 5 D; giải kỹ thuật Nearest to the Line dành cho nam và nữ ở hố 3C; giải kỹ thuật Longest Drive dành cho nam ở hố 7C, dành cho nữ ở hố 2D.

Hãng Honma sẽ trao cho chủ nhân giải Best Gross quà tặng giá trị là 1 gậy Fairway#5 S01 49R 4 sao trị giá 30.300.000 đồng. Với sự đồng hành của hãng sản xuất Clara Vietnam, thương hiệu trang phục golf Satano sẽ hiện diện ở các phần quà doorgift (ống tay golf Satano) và các giải thưởng chuyên môn (ô cao cấp Satano, túi da cao cấp nữ Satano, túi da cao cấp nam Satano). Satano cũng là thương hiệu cung cấp áo đấu và mũ thi đấu cho các golfer tại giải năm nay.

Tại gala trao giải, các golfer sẽ có cơ hội được nhận nhiều quà tặng phong phú ở phần rút thăm may mắn, bao gồm nhiều mũ cao cấp Satano, 2 voucher nghỉ dưỡng tại Hotel Continental Saigon trị giá 10.000.000 đ/voucher, 5 cây sâm ngọc linh Saponin trị giá 18 triệu đồng/cây.

Hấp dẫn giải thưởng hole-in-one

Đáng chờ đợi nhất chính là giải thưởng hole-in-one (H.I.O) dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026 sẽ trao ba giải thưởng H.I.O chính thức tổng trị giá trên 6 tỉ đồng. Tại hố 4C, Ban tổ chức trao giải thưởng 2 xe hơi điện VinFast VF9 (1,49 tỉ đồng/chiếc) và tại hố 8C, giải thưởng cho người chinh phục H.I.O thành công là một xe hơi điện VinFast VF9 kèm hiện vật giá trị cao.

Ba xe hơi điện VinFast VF9 sẽ được trao cho các giải H.I.O

Riêng tại hố 8D, phần thưởng H.I.O sẽ là bộ gậy Honma BE10 5 sao trị giá 1,6 tỉ đồng. Tiêu chí đoạt giải là golfer nam phải đạt khoảng cách tối thiểu 160 yards còn golfer nữ đạt 135 yards. Ngoài ra, một mini game rất thú vị chờ các golfer thử sức cũng tại hố 8D, đó là người đầu tiên đánh bóng vào vòng gimmy sẽ được nhận quà đặc biệt là một máy bắn yard R2G trị giá 4.500.000đ. Các golfer đánh on green hố 8D sẽ được tặng 1 nón Honma với số lượng không giới hạn.

Bộ gậy Honma BE10 5 sao trị giá 1,6 tỉ đồng



Hố 4C có chiều dài 234 yards, là đường golf par 3 đẹp và đầy thách thức, thích hợp với cú đánh bóng bay từ trái sang phải đối với người thuận tay phải. Lỗ golf được đặt tại vị trí cao hơn khu vực xung quanh, khiến các golfer gặp không ít khó khăn khi đặt mục tiêu chinh phục hole-in-one. Hố 8C có chiều dài 212 yards, một đường golf par 3 rất "xương" khi phát bóng từ tee pro, và cần đánh bóng qua hồ nước và hố cát sâu trước green. Điểm par ở đường golf này sẽ là điểm số tốt. Lỗ golf có thể được đặt tại vị trí sườn dốc, tạo thử thách cho golfer. Hố 8D có chiều dài 176 yards, vẫn là một đường golf par 3 được thiết kế đánh xuống dốc, golfer cần cân nhắc dùng gậy sắt ngắn để chinh phục chướng ngại vật là bẫy cát nằm bên trái green, sẵn sàng "bắt" những cú đánh lệch mục tiêu. Nếu đưa bóng lên được green thành công, đây sẽ là cơ hội tốt để ghi điểm bằng một cú gạt (putt).