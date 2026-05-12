Thể thao

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026: Hơn cả một giải đấu

ĐÔNG LINH

Nhằm vinh danh golfer xuất sắc nhất, giải Best Gross năm nay thực sự thu hút sự chú ý của cộng đồng

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" những năm qua đã thu hút hàng trăm vận động viên tham gia tranh tài, chung tay cùng đơn vị tổ chức thực hiện những hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa

Sự kiện thể thao mang ý nghĩa nhân văn, phụng sự cộng đồng với sự góp mặt của đông đảo các gôn thủ trên cả nước tại Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 sẽ diễn ra ngày 16-5, tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Sân chơi ý nghĩa

Không chỉ tạo thêm sân chơi dành cho các golfer không chuyên tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" do Báo Người Lao Động tổ chức - suốt những năm qua đã thu hút hàng trăm vận động viên tham gia tranh tài, chung tay cùng đơn vị tổ chức thực hiện những hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa.

Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026 có tổ chức riêng hạng mục dành cho nữ (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Từ thành công của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" 3 mùa vừa qua, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ tạo được những dấu ấn mới đầy sức hút cho sự kiện lần 4 - năm 2026. Giải tiếp tục được mở rộng về thành phần thi đấu, quy tụ lực lượng vận động viên là doanh nhân cùng cộng đồng đam mê golf, không phân biệt golfer trong nước hay quốc tịch nước ngoài, thuộc đẳng cấp vận động viên nghiệp dư. Điều này hứa hẹn mang đến sự đa dạng về trình độ, phong cách thi đấu cũng như tăng thêm sức hấp dẫn cho các cuộc tranh tài.

Do trùng thời hạn bảo dưỡng của 2 cụm sân C-D, các cuộc tranh tài của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 sẽ được điều chỉnh qua cụm sân A-B khá tương đồng về điều kiện tự nhiên cũng như các tiêu chí kỹ thuật.

Giải thưởng hấp dẫn

Giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao vẫn đang thu hút sự quan tâm của các golfer đến sát thời hạn đăng ký sau cùng. Bên cạnh các giải chuyên môn dành cho các golfer xuất sắc, bao gồm Best Gross; nhất, nhì, ba mỗi bảng nam (A, B, C) và nhất, nhì bảng nữ; còn có các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin dành cho nam và nữ (hố 5A và 4B), giải kỹ thuật Nearest to the Line dành cho nam và nữ (hố 1A và 5B), giải kỹ thuật Longest Drive dành cho nam (hố 9B) và dành cho nữ (hố 3A).

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 sẽ diễn ra ngày 16-5, tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Nhằm vinh danh golfer xuất sắc nhất, giải Best Gross năm nay thực sự thu hút sự chú ý của cộng đồng. Quà tặng là 1 gậy Fairway#5 S01 49R 4 sao của hãng Honma trị giá 30,3 triệu đồng, một thẻ hội viên Screen Golf thời hạn 3 tháng của D&G Golf Group VN trị giá 40 triệu đồng, một cây sâm Ngọc Linh tự nhiên 7 năm tuổi trị giá 18 triệu đồng, một túi da cao cấp nam Satano trị giá 4,9 triệu đồng cùng 1 thẻ bạn đọc VIP của Báo Người Lao Động thời hạn sử dụng 2 năm trị giá 1 triệu đồng.

Với sự đồng hành của hãng sản xuất Clara Vietnam, thương hiệu trang phục golf Satano sẽ hiện diện ở các phần quà doorgift (ống tay golf Satano) và các giải thưởng chuyên môn (ô cao cấp Satano, túi da cao cấp nữ Satano, túi da cao cấp nam Satano). Satano cũng là thương hiệu cung cấp áo đấu và mũ thi đấu cho các golfer tại giải năm nay.

Tại gala trao giải, các golfer sẽ có cơ hội được nhận nhiều quà tặng phong phú ở phần rút thăm may mắn, bao gồm nhiều mũ cao cấp Satano, 2 voucher nghỉ dưỡng tại Hotel Continental Saigon trị giá 10 triệu đồng/voucher, 5 cây sâm Ngọc Linh Saponin trị giá 18 triệu đồng/cây.

Đáng chờ đợi nhất chính là 3 giải thưởng hole-in-one (H.I.O) dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 sẽ trao 2 giải thưởng H.I.O chính thức tổng trị giá gần 4,5 tỉ đồng, gồm một giải với 2 ô tô điện VinFast VF9 (1,49 tỉ đồng/chiếc) tại hố 8A và một giải là một ô tô điện VinFast VF9 tại hố 5A.

Riêng tại hố 6B, phần thưởng H.I.O sẽ là bộ gậy Honma BE10 5 sao trị giá 1,6 tỉ đồng. Tiêu chí đoạt giải là golfer nam phải đạt khoảng cách tối thiểu 160 yards còn golfer nữ đạt 135 yards. Ngoài ra, một mini game rất thú vị chờ các golfer thử sức cũng tại hố 4B, đó là người đầu tiên đánh bóng vào vòng gimmie sẽ được nhận quà đặc biệt là một máy bắn yard R2G trị giá 4,5 triệu đồng. Các golfer đánh on green hố 4B sẽ được tặng một nón Honma với số lượng không giới hạn. 

"Các golfer có mặt tại khu vực Main Starter lúc 11 giờ 25 phút để làm lễ khai mạc và di chuyển ra khu vực phát bóng. 144 golfer sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy cá nhân ở 18 hố dựa trên handicap chính thức, công bố vào ngày 16-5-2026.

