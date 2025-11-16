HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công chức đi làm đợt Tết Bính Ngọ hưởng chế độ thế nào?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, từ 14 đến 22-2.

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 được ấn định sau khi Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9859  ngày 13-10-2025. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ Tết từ ngày 14-2-2026 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22-2-2026 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Tổng cộng kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày cuối tuần.

Chốt lịch nghỉ Tết 2026: Công chức được nghỉ bao nhiêu ngày? - Ảnh 1.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 kéo dài 9 ngày, từ 14 đến 22-2, theo phương án Bộ Nội vụ trình và đã được Thủ tướng chấp thuận

Bộ Nội vụ sẽ là cơ quan thông báo chính thức lịch nghỉ Tết và Quốc khánh đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng như người lao động đang làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội. 

Bộ luật Lao động quy định người lao động được nghỉ 5 ngày Tết Âm lịch hưởng nguyên lương và Thủ tướng lựa chọn ngày bắt đầu – kết thúc kỳ nghỉ hằng năm. Riêng Quốc khánh, người lao động được nghỉ 2 ngày, gồm 2-9 và 1 ngày liền kề do Chính phủ quyết định.

Cùng với lịch nghỉ, một trong những vấn đề nhiều công chức quan tâm là việc chi trả tiền làm thêm trong dịp Tết. 

Theo Điều 10 Luật Cán bộ, công chức 2025, cán bộ, công chức vẫn được hưởng tiền làm thêm giờ và tiền làm việc ban đêm theo đúng chế độ, không phụ thuộc vào thời điểm làm việc trùng kỳ nghỉ lễ. 

Quy định này đồng thời khẳng định công chức tiếp tục được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác tương ứng với vị trí việc làm và điều kiện kinh tế – xã hội tại nơi công tác. Những người làm việc ở khu vực có điều kiện đặc biệt khó khăn hoặc đảm nhiệm ngành nghề độc hại, nguy hiểm cũng được hưởng phụ cấp theo chính sách hiện hành.

Hiện, lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 đã chính thức được xác định, còn lịch nghỉ chi tiết áp dụng cho từng nhóm lao động sẽ do Bộ Nội vụ ban hành thông báo trong thời gian tới để các cơ quan, đơn vị thuận tiện triển khai kế hoạch công tác và phân ca trực Tết.

người lao động Bộ Luật Lao động Bộ Nội vụ tết âm lịch Tết Bính Ngọ 2026
    Thông báo