Công đoàn bắt tay CEP hỗ trợ công nhân tránh tín dụng đen

Sáng 22-5, Công đoàn các phường Hạnh Thông, An Hội Tây đã phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô CEP- chi nhánh Gò Vấp và Công ty CP Đầu tư Long Biên khai mạc "Giải giao hữu bóng đá mini CNVC-LĐ", chủ đề "Khỏe để lao động, vững bước tương lai". Giải thu hút 4 đội bóng từ các Công đoàn cơ sở cùng đông đảo cổ động viên tham gia.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc "Giải giao hữu bóng đá mini CNVC-LĐ"

Giải đấu nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 và cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Qua đó, tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe để lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.

Đại diện Công đoàn phường Hạnh Thông, An Hội Tây và Tổ chức tài chính vi mô CEP - chi nhánh Gò Vấp ký quy chế phối hợp



Đồng thời, tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp về tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... cho đoàn viên, CNVC-LĐ thời gian qua.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TPHCM, trao quà cho người lao động khó khăn

Tại chương trình, Công đoàn phường Hạnh Thông và An Hội Tây đã chăm lo cho 15 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/trường hợp). Bên cạnh đó, Công đoàn 2 phường đã cùng Tổ chức tài chính vi mô CEP - chi nhánh Gò Vấp ký kết phối hợp trong công tác phát triển đoàn viên và hỗ trợ đoàn viên,người lao động vay vốn CEP, góp phần phòng chống tín dụng đen.