Công đoàn phải gần gũi, lắng nghe, hành động vì người lao động

Sáng 4-6, phiên trọng thể của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc.
Phiên trọng thể có sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.
Vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn
Tại phiên làm việc, Công đoàn TPHCM đã có bài tham luận với chủ đề: "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trước yêu cầu mới".
Trình bày tham luận, bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết sau quá trình sắp xếp, hợp nhất tổ chức Công đoàn của 3 địa phương, Công đoàn TPHCM hiện đang quản lý hơn 23.000 Công đoàn cơ sở, hơn 2,4 triệu đoàn viên. Với quy mô rất lớn đó, vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm rất lớn với Công đoàn thành phố.
Công đoàn thành phố luôn nhận thức rằng: Công đoàn phải gần, lắng nghe và hành động vì người lao động thì mới có uy tín và có vai trò thực chất.
Vì vậy, các cấp Công đoàn đã tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Từ năm 2025 đến nay, các cấp Công đoàn thành phố đã tổ chức hơn 26.000 lượt đối thoại tại nơi làm việc và phối hợp tổ chức hơn 20.000 hội nghị người lao động tại doanh nghiệp. Qua đó, nhiều kiến nghị chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Bên cạnh đó, công tác thương lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả. Đến nay, toàn thành phố có khoảng gần 14.000 bản thỏa ước lao động đang được triển khai thực hiện với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Song song đó, các cấp Công đoàn thành phố đã và đang tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ đoàn viên, người lao động khi bị xâm phạm quyền lợi thông qua việc tư vấn, hỗ trợ pháp lý.
Ngoài ra, trước yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý đoàn viên, Công đoàn TPHCM đã chủ động xây dựng hệ thống điều hành và kết nối Công đoàn các cấp trên nền tảng số; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đoàn viên đồng bộ, liên thông, giúp công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động ngày càng nhanh chóng, chính xác và kịp thời hơn.
Đột phá trong chăm lo
Cùng với nhiệm vụ đại diện, bảo vệ, các chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn. Tiêu biểu là chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí ước tính hàng năm hơn 1.000 tỉ đồng.
Trong thời gian qua, Công đoàn Thành phố đã chủ động ký kết nhiều chương trình hợp tác chiến lược với doanh nghiệp để triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua với quy mô khoảng 125.000 căn trong giai đoạn 2026 - 2030;
Phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động…
Đặc biệt, ngày 27-4 vừa qua, Công đoàn thành phố vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến thăm, động viên, tặng quà nhân Tháng Công nhân và kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5.
Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có bài nói chuyện hết sức sâu sắc, gần gũi, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, công nhân - lao động TPHCM. Sau sự kiện đặc biệt này, Công đoàn thành phố đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đổi mới toàn diện, thực chất
Bà Nguyễn Kim Loan nhấn mạnh thời gian tới, hoạt động Công đoàn thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực sự là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Cụ thể, tiếp tục nâng cao hiệu quả đại diện, đối thoại và thương lượng tập thể để bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đổi mới công tác chăm lo theo hướng toàn diện, bền vững, lấy nhu cầu thực chất của đoàn viên và người lao động làm trung tâm.
Song song đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tổ chức Công đoàn thành phố hiện đại, gần gũi, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề của người lao động trong mọi hoàn cảnh.
Đồng thời, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ người lao động.
"Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình của thành phố mang tên Bác, Công đoàn thành phố tin tưởng rằng các cấp Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân - lao động" - bà Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khẳng định.
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