Công đoàn phường An Khê đột phá chuyển đổi số, chăm lo người lao động

Chiều 19-10, Công đoàn phường An Khê, TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 130 đại biểu đại diện cho 2.130 đoàn viên công đoàn trên địa bàn phường.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn phường An Khê đã làm tốt hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Ông Hoàng Bách Tùng, Chủ tịch Công đoàn phường An Khê phát biểu tại đại hội

Bên cạnh đó thường xuyên duy trì liên lạc, tương tác với Công đoàn cơ sở qua nhiều hình thức; gặp trực tiếp, qua điện thoại, Zalo, Facebook… để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Tổ chức chương trình tiêm Vacxin cúm cho đoàn viên, người lao động. Phối hợp với các đơn vị thực hiện các chương trình hỗ trợ phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929- 28/7/2025, thực hiện Kế hoạch của LĐLĐ thành phố, Công đoàn phường An Khê cũng đã triển khai công tác hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn phân phối của LĐLĐ thành phố, đã xét chọn 10 trường hợp khó khăn để trao hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/trường hợp.

Thông qua các hoạt động, Công đoàn phường An Khê giúp đoàn viên, người lao động nhận thức vai trò, trách nhiệm, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên và người lao động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, gắn bó với doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo phường An Khê tặng hoa chúc mừng đại hội

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng chúc mừng đại hội thành công

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường An Khê xác định thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trọng tâm là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động.

Công đoàn phường An Khê đặt chỉ tiêu phấn đấu 90% đơn vị, doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập được CĐCS; Ít nhất 90% CĐCS doanh nghiệp thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể; 100% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng có đại diện công đoàn tham gia hoặc hỗ trợ.

Phấn đấu 100% CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Ít nhất 75% CĐCS doanh nghiệp tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phấn đấu đạt 80% đoàn viên, CNVC-LĐ được thụ hưởng, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn phường An Khê thực hiện 2 chương trình đột phá gồm" Phát huy vai trò công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giám sát thực hiện pháp luật lao động, BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động; đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn, áp dụng chuyển đổi số giúp đoàn viên dễ dàng tra cứu quyền lợi, đăng ký tham gia hoạt động, phản ánh khó khăn, tạo kênh kết nối nhanh, hiệu quả.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường An Khê khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 người. Ông Hoàng Bách Tùng giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.